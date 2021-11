Eerste boosterprik in Overijssel; wat moet je erover weten?

Een boostervaccinatie is een extra prik om de bescherming tegen corona op peil te brengen. De boostervaccinaties zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder die thuis wonen of in een zorginstelling. Ook zorgmedewerkers krijgen binnenkort zo’n boostervaccinatie aangeboden. De eerste prikken worden nu gezet bij 80-plussers. In heel Nederland gaat dat om ruim 870.000 mensen.

Wanneer kom je in aanmerking?

Volgens de huidige regels komen mensen van 60 jaar of ouder in aanmerking. De boost gaat van oud naar jong, dus eerst de 80 plussers. Mensen van 60 jaar en ouder die in een instelling wonen krijgen de prik van de instellingsarts. Mensen die zelfstandig wonen krijgen een brief van het RIVM met een uitnodiging voor een boosterprik bij de de GGD.

Zorgpersoneel

Vanaf december kan het personeel in de zorg met direct patiëntcontact een boostervaccinatie krijgen. Zorgmedewerkers uit de ziekenhuizen, de acute zorg en de huisartsenzorg krijgen de vaccinatie aangeboden in het ziekenhuis. Het zorgpersoneel in de langdurige zorg krijgt zo snel mogelijk een boostervaccinatie aangeboden, waar en hoe wordt nog bepaald.

Janssen vaccin gehad? De booster komt van Pfizer of Moderna (Foto: ANP)

Welk vaccin?

Alle mensen van 60 jaar en ouder en al het zorgpersoneel van 18 jaar en ouder krijgen een boostervaccinatie met een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Er is geen keuzevrijheid met welk vaccin je de boostervaccinatie krijgt. Wie de eerste vaccinaties met BioNTech/Pfizer of Moderna heeft gehad krijgt nu ook een van deze twee vaccins als booster. Wie AstraZeneca of Janssen als eerste vaccinatie kreeg, krijgt nu een booster met BioNTech/Pfizer of Moderna.

Bijwerkingen boosterprik?

Het kan zijn dat je na het zetten van de boosterprik bijwerkingen ervaart, dat kan na iedere vaccinatie het geval zijn. Voorbeelden van de bijwerkingen zijn pijn op de prikplek, vermoeidheid en koude rillingen, hoofdpijn of spier- en gewrichtspijn.

Na half jaar pas een booster

De boostervaccinatie moet in ieder geval zes maanden na de laatste coronavaccinatie gegeven worden. Heb je corona gekregen na de eerste vaccinatie(s)? In dat geval moeten er ook zes maanden tussen de besmetting en de boostervaccinatie zitten.