"Gedrag in Tweede Kamer is vrijbrief voor maatschappij om ook zo met elkaar om te gaan"

"Ik wil een breed debat over hoe we omgaan met elkaar in de Tweede Kamer." BBB-Kamerlid Caroline van der Plas uit Deventer grijpt de ophef rond een uitspraak van FvD-Kamerlid Van Houwelingen aan om een breder probleem aan de kaak te stellen: de omgangsvormen in de Tweede Kamer. "En ik wil dat dat in het openbaar wordt besproken, zodat de burger ook kan zien hoe de Kamer op haar eigen gedrag reflecteert."

De manier waarop kabinets- en Kamerleden in de plenaire zaal met elkaar omgaan zit Van der Plas al langer dwars. "Het was het eerste dat me opviel: zodra een Kamerlid inbreng heeft zitten kabinetsleden met elkaar te kletsen, tonen ze desinteresse. Maar ook hoe Kamerleden richting kabinetsleden reageren en onderling naar elkaar toe, niet normaal." Kabinetsleden die zich wegdraaien als een Kamerlid de microfoon heeft, opmerkingen die door de zaal worden geroepen in plaats van bij de interruptiemicrofoon. Het kan blijkbaar allemaal in de Kamer.

FvD clasht met D66

Gisteren ging het er tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken fel aan toe, waarbij FvD-Kamerlid Van Houwelingen tegen D66-collega Sjoerdsma zei: "Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen." Sjoerdsma zei dat hij in de plenaire zaal nog nooit eerder had meegemaakt dat een collega bij de microfoon stond met een bedreiging. Van Houwelingen zei later dat zijn woorden niet als dreigement waren bedoeld.

Kamervoorzitter Bergkamp riep vervolgens op tot een gesprek met alle Kamerleden, een oproep die zowel bijval als afkeuring kreeg. Caroline van der Plas noemt het een goede oproep, maar wat haar betreft moet er ook een spoeddebat komen.

"Het gaat me niet specifiek om de uitspraken van Van Houwelingen", zegt de BBB-fractievoorzitter. "Ik wil een breed debat over hoe we omgaan met elkaar." En dat moet wat Van der Plas betreft niet in klein comité, maar voor iedereen zichtbaar. "Ik wil dat het in het openbaar besproken wordt. De burger moet zien hoe de Kamer op haar eigen gedrag reflecteert, goed in de spiegel kijkt en misschien wel het boetekleed aantrekt. Dit soort dingen maakt het vertrouwen in de politiek niet beter, dus kun je dit maar beter in de openbaarheid doen."

"Dat zijn we ook verplicht aan de kiezer", voegt ze nog toe. "Met dit gedrag geef je de maatschappij eigenlijk ook een vrijbrief om zo met elkaar om te gaan."