Volleybalsters Apollo 8 bij Europees debuut in spannend duel onderuit tegen La Laguna uit Spanje

De volleybalsters van Apollo 8 hebben de eerste wedstrijd ooit in Europees verband vanavond verloren. In een spannend duel was La Laguna Tenerife met 3-2 te sterk in Borne in de 1/16e finales van de Challenge Cup.

De thuisploeg begon sterk aan het duel en stond vanaf 6-6 lang op voorsprong. Het liet de Spaanse ploeg echter terugkomen in de set en bij 21-21 was het weer gelijk. La Laguna kreeg een setpunt, maar Apollo sleepte de set met 26-24 binnen.

Tweede set naar Laguna

In het tweede bedrijf bleef Apollo iets te lang op de roze wolk zitten en was het al snel 1-8. De thuisploeg werd echter op tijd wakker en kwam bij 15-15 op gelijke hoogte. De Spaanse dames liepen daarna echter weer weg en pakten de set met 25-22.

Apollo weer op voorsprong

In de derde set ging het in begin gelijk op, maar wist Apollo uit te lopen naar een verschil van 9 punten: 17-8. La Laguna kwam echter terug tot 19-16. De Spaanse vrouwen wisten echter niet op voorsprong te komen en Apollo kwam op een 2-1 voorsprong in sets door de derde met 25-20 te winnen.

Opnieuw gelijk

Set vier had een vreemd scoreverloop in het begin. Apollo kwam 4-0 voor, maar het werd 4-6. Daarna bleef het verschil steeds een paar punten, maar wel steeds in het voordeel van La Laguna. Uiteindelijk won die ploeg de set met zeven punten verschil: 25-18. En dus moest een vijfde set de beslissing brengen.

Spanning in vijfde set

En die werd ook spannend. Pas bij 7-5 was er voor het eerst een gat van twee punten. Bij 9-6 was dat gat drie punten, maar La Laguna kwam terug tot 9-8 en even later was het 10-10. De Spaanse dames stoomden door en het werd 10-13. Apollo vocht zich terug tot 12-13, maar de twee punten daarna, en dus de zege, waren voor La Laguna: 12-15.

Return volgende week

Volgende week is de return op Tenerife en wordt bepaald welke van de twee naar de laatste 16 van de Challenge Cup gaat. Hieronder is het hele duel te zien. Om 22.30 uur is er een uitgebreide samenvatting op TV Oost.