Trainers Van der Weij en Nijhof verlengen bij SC Genemuiden en HSC'21

"Van beide kanten overheerst het goede gevoel bij de huidige samenwerking en dus is besloten het contract te verlengen", laat de club weten. Dat er een goed gevoel is, is niet gek. Genemuiden is momenteel de koploper van de zaterdaghoofdklasse B en pakte al de eerste periode. De ploeg is daarmee al zeker van minimaal nacompetitie om een plek in de Derde Divisie, maar mogelijk gaat het dus ook meedoen om de titel. Van der Weij kwam in 2019 over van Buitenpost. Zijn start was gek, want de vorige twee seizoenen werden niet afgemaakt door de coronapandemie.

Nijhof langer bij HSC

Daniël Nijhof blijft langer de trainer van HSC'21. Hij is bezig aan zijn vijfde seizoen in Haaksbergen als hoofdcoach en was daarvoor al vijf jaar assistent. Leon van Dijk blijft ook aan als zijn assistent.