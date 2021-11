Vuurwerkverbod of niet, Overijsselse handelaren halen vuurwerk naar winkels

De handelaren zijn dan ook hard aan het werk in een van de vijf opslaglocaties in het Duitse Ochtrup. Medewerkers pakken dozen op pallets om het vuurwerk te gaan vervoeren. “Het ligt hier nu al een jaar”, vertelt handelaar Ruud van den Broeke. "Door het verbod van vorig jaar hebben we het vuurwerk over vijf hallen moeten verdelen, zodat het verantwoord is om op te slaan."

Moeten verder

De grote uitdaging zit hem dit jaar in het vervoer. "Logistiek is het dit jaar echt een uitdaging", vertelt Van den Broeke. Noodgedwongen is hij begonnen met de enorme klus, omdat hij anders zijn vuurwerk niet op tijd in de winkel krijg. "We zijn er daarom maar vanuit gegaan dat alles doorgaat. Wij moeten ook verder."

De Enschedese vuurwerkhandelaar Frits Pen haalt zelf een deel van zijn bestelling op. Een klein deel van zijn bedrijf bestaat uit de handel in consumentenvuurwerk, het grootste deel uit professionele vuurwerkshows. “Amsterdam is afgelast, Rotterdam is afgelast. Die zou ik allemaal doen. Het is best een nachtmerrie moet ik zeggen”, vertelt hij.

Besluit

Maar of er überhaupt vuurwerk kan worden verkocht dit jaar is nog maar de vraag. Volgens bronnen rond het kabinet wordt vandaag definitief besloten of er een vuurwerkverbod komt. Burgemeesters zijn voorstander en ook artsen roepen op tot een verbod, vanwege de aanhoudende druk op de zorg. Het kabinet wilde er daarentegen niet aan.

Van den Broeke denkt dat een verbod niet veel uithaalt. "Het zijn maar acht uurtjes, dat gaat de druk op de zorg echt niet opvoeren. Zelfs Kuipers en Gommers zeggen dat", vertelt de handelaar. "We mochten ook schaatsen toen er veertigduizend mensen op de spoedeisende hulp lagen. En dan zou vuurwerk de grote boosdoener zijn? Dat is gewoon niet waar." "