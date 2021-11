Coach Oosting van Apollo 8 ziet perspectief na nipte nederlaag: "Gevoel dat we daar een kans hebben"

Bart Oosting zag zijn ploeg Apollo 8 vanavond bijna winnen bij het debuut in Europa. De volleybalsters gingen in de vijfde set echter net onderuit tegen het Spaanse La Laguna. Bij Oosting overheerste vooral een goed gevoel na afloop.

"We hebben alles gegeven vandaag en daar ben ik wel trots op", zegt hij. Oosting zag een klein verschil tussen zijn ploeg en de Spaanse: "Ik denk dat het gewoon een goede ploeg is. In de Eredivisie zouden ze zeker bovenin meespelen. Het verschil is een stukje ervaring. In de vijfde set maken zij de goede keuzes boven de tien punten. Daar winnen ze de pot uiteindelijk op."

Kans

Oosting ziet dan ook perspectief voor de return van volgende week: "Zeker het gevoel dat we daar een kans hebben. Dat heb je vanavond gezien. Zeker als je in set 4 voor komt te staan en dan sta je al 2-1 voor, dus dat betekent dat we volgende week ook gewoon kansen hebben. Maar dat betekent wel dat we deze week de puntjes op de i moeten gaan zetten. De beelden na moeten gaan kijken om te kijken welke zaken we anders moeten doen. Als ik kijk naar het tactisch plan zoals de meiden dat hebben uitgevoerd, dan hebben ze dat heel goed gedaan. Voor 90% werkt dat harstikke goed, maar nu gaan we kijken of we die laatste paar procenten ook kloppend kunnen krijgen."

Enorm veel zin in

Oosting kan niet wachten op de reis naar Spanje: "Dat is echt iets nieuws voor ons, daar kijken we al maanden naar uit en daar hebben we enorm veel zin in."