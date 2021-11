Nabestaanden vergeven veroorzaker dodelijk jetski-ongeval op Malta

De veroorzaker van een dodelijk ongeluk met een jetski, drie jaar geleden voor de kust van Malta, is schuldig bevonden, maar de man uit Twenterand hoeft niet de cel in. Reden is dat de nabestaanden de rechter nadrukkelijk hebben gevraagd geen straf op te leggen. Voor de rechtbank op Malta liet de getroffen familie weten dat ze de verdachte, een goede vriend van het slachtoffer, vergiffenis heeft geschonken. De jongeman kwam er zodoende vanaf met een geldboete.

Het fatale ongeval speelde zich af in de zomer van 2018. De 19-jarige Mart uit Geerdijk - het 660 inwoners tellende kerkdorpje bij Vroomshoop - vierde in augustus van dat jaar samen met vrienden vakantie op Malta toen ze jetski’s huurden om een middagje te gaan varen. Het ging mis toen een van de vrienden een scherpe bocht maakte. Mart had geen schijn van kans en klapte vol achterop de waterscooter van zijn maatje.

De veroorzaker van het ongeval werd aanvankelijk aangehouden, maar mocht na het betalen van een borgsom van vijfduizend euro terug naar Nederland, in afwachting van de rechtszaak.

Schedelbasisfractuur

Naar nu blijkt heeft de rechtbank zich eind september alsnog over het dodelijke ongeval gebogen. Daarbij kwam aan de orde dat uit sectie is gebleken dat Mart diverse verwondingen had opgelopen, maar dat een schedelbasisfractuur hem uiteindelijk fataal is geworden.

Volgens The Times of Malta kwam tijdens de rechtszaak onder meer aan de orde dat het verhuurbedrijf de vaarinstructies uitvoerig in het Nederlands aan de drie vrienden had uitgelegd, maar dat die niet goed werden nageleefd. Zo had het slachtoffer, dat achter zijn maatje voer, meer afstand moeten houden. Minstens honderd meter, terwijl uit onderzoek bleek dat ze op circa dertig meter van elkaar voeren.

De verdachte had kort na het incident al aan een gerechtsdeskundige uitgelegd dat hij - toen hij zijn maatje vanuit een ooghoek van links zag naderen - het gas nog had losgelaten, maar dat hij de aanvaring niet kon voorkomen. Hoewel de bestuurders niet zo hard voeren, was de impact van het ongeval zo krachtig dat het slachtoffer aan zijn verwondingen bezweek.

Bewijsmateriaal

Na het drama is er een ademanalyse bij de verdachte uitgevoerd. Daarbij werd een te hoog alcoholpromillage vastgesteld, maar de rechtbank oordeelde dat deze resultaten als bewijsmateriaal moesten worden weggegooid. Reden is dat de verdachte niet op de juiste manier is gewezen op zijn rechten. Zo was de verdachte niet verteld dat hij de alcoholtest had mogen weigeren. Ook was hij niet geïnformeerd over zijn recht op rechtsbijstand, zo bleek tijdens de rechtszaak.

Verklaring nabestaanden

De rechtbank ging in het vonnis uitvoerig in op de nabestaandenverklaring. De familie van het slachtoffer had de rechtbank namelijk laten weten dat ze de verdachte eigenlijk meteen al na het ongeval had vergeven. Daarbij wezen de nabestaanden de rechtbank op de grote “psychologische impact” bij de jongeman.

De Twenterander is "overmand door schuldgevoelens" bij de gedachte dat hij het verlies van een goede vriend heeft veroorzaakt. Sindsdien staat zijn leven stil, zo verklaarde de moeder van Mart. "Als u hem zou straffen, zouden wij als familie van Mart ons nog meer gestraft voelen."

Rechter Rachel Montebello reageerde dat de rechtbank aan een dergelijke verklaring van de familie niet voorbij kon gaan. Waarbij ze bovendien aantekende dat de verdachte een blanco strafblad had. Volgens de magistraat zou geen enkele straf daarom opwegen tegen de wroeging die de verdachte al de rest van zijn leven met zich mee moet dragen. “Die last op zich is al een straf”, aldus de rechtbank in het vonnis.

Schuldig bevonden

Wel werd de jongeman schuldig bevonden aan ‘onvrijwillige doodslag’. Daarop werd hij veroordeeld tot een boete van 2.500 euro. Ook draait hij op voor de gerechtskosten van ruim 1.200 euro.