Masseur betast cliënt op intieme plekken, justitie eist celstraf

Een 31-jarige masseur uit Zwolle heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) een jonge vrouw in zijn praktijk in Groningen onzedelijk betast. De officier van justitie eiste voor aanranding een celstraf van zes maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De vrouw kwam bij de masseur voor schouder- en rugklachten.

De vrouw, begin twintiger, maakte begin april via internet een afspraak met deze masseur. De man had toen nog een praktijk in de Oosterparkwijk in Groningen. Lekker dichtbij, voor de vrouw. Dat was voor haar de reden om zich daar te laten behandelen. Ze boekte voor een uur. De man stelde eerst enkele vragen en vroeg haar zich in zijn bijzijn uit te kleden. Dat was voor de vrouw al enigszins ongemakkelijk, maar ze deed dit toch maar. Vervolgens masseerde de man haar bovenrug en stelde na een half uur voor om ook haar benen te masseren.

'Niet pluis'

Opnieuw bekroop de vrouw een ‘niet pluis’-gevoel. Toch deed ze wat haar werd gevraagd. De man masseerde haar borsten en billen en betaste haar schaamstreek. De vrouw vroeg of haar tijd erop zat en ze mocht zich aankleden. De vrouw sloeg een vervolgafspraak af en vertrok.

Buiten barstte ze in huilen uit en belde haar vader en haar vriend. Vrijwel direct deed ze aangifte van aanranding. De Zwollenaar ontkende de aantijgingen. In juni legde de man alsnog een bekentenis af. Hij wilde zijn verantwoordelijkheid nemen, zei de man.

Geen beroepsverbod

De officier van justitie eiste geen beroepsverbod, hoewel dit wel had gekund. De masseur heeft nog een praktijk in Zwolle, die hij dan zou verliezen. De aanklaagster ziet meer heil in een deels voorwaardelijke celstraf en een behandelverplichting.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.