Besluit vuurwerkverbod komt hard aan bij Overijsselse vuurwerkhandelaar

Zijn telefoon stond roodgloeiend nadat vanmiddag bekend werd dat het kabinet toch een landelijk vuurwerkverbod instelt tijdens de jaarwisseling. Zelf moet de Overijsselse vuurwerkhandelaar Ruud van den Broeke het nieuws nog even laten bezinken. Duidelijk is dat het besluit een klap is voor de handelaar. "Het gaat weer in de emotie en de gevolgen zijn niet te overzien."

Verbazing en teleurstelling, het zijn emoties die kort nadat het besluit van het kabinet naar buiten kwam, om voorrang vechten bij Van den Broeke. "Gisteren zou het gewoon doorgaan. Dan is de heer Bruls (burgemeester Nijmegen red.) het er niet mee eens en sluit iedereen zich er bij aan." Die emotie is wat Van den Broeke betreft de boventoon gaan voeren, waardoor dit besluit is genomen.

Gisteren tegenover vandaag

In het kort is dat de analyse van de vuurwerkhandelaar. Hij legt uit hoe experts namens de vuurwerkbranche het kabinet hebben uitgelegd dat vuurwerk tot een beperkte extra druk zou leiden op de zorg. Dat leek genoeg, het kabinet leek gisteren geen verbod in te willen stellen, maar gaat vandaag toch overstag.

Hoe nu verder? Van den Broeke weet het nog niet. "De gevolgen zijn nog niet te overzien. We zijn intussen wel de sector die het aller hardst gepakt wordt."

Schade inventariseren

Voor Van den Broek een goed beeld kan geven van de schade zal er eerst een inventarisatie moeten volgen. Van den Broeke heeft vuurwerk opgeslagen in Duitsland. Hij weet niet waar hij met dat vuurwerk naar toe moet. De huurcontracten lopen af en sommige contracten kunnen niet worden verlengd."

Gisteren draaiden we een reportage met Van den Broeke.

Van den Broeke waakt ervoor dat het beeld ontstaat van de vuurwerkhandelaar die alleen bezig is met zijn eigen problemen. "Natuurlijk is het reëel om te kijken naar de ontwikkeling in de zorg, naar het aantal opnamen op de intensive care." Hij denkt echter dat het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling niet geleid zou hebben tot een veel grotere druk op de zorg.

Compensatieregeling

Voor Van den Broeke is een compensatieregeling een schrale troost. "Wat heb ik aan een compensatieregeling, die alleen mijn kosten dekt." De vuurwerkhandelaar wil er mee zeggen dat er niks verdiend wordt en zo gaat het al een hele tijd.

Hij heeft al vele appjes ontvangen van klanten. "Zij moeten het ook weer uit de media vernemen en krijgen het niet te horen van de handelaar zelf. Wat moet je? In dit land word over je beslist."