FC Twente met Vlap, Limnios en Cerny naar Sparta Rotterdam

Cerny, die medio januari geblesseerd raakte tegen Ajax, keerde vorige week in een oefenwedstrijd tegen Waasland Beveren weer terug op het veld. Naar eigen zeggen is hij fit genoeg om ook tegen Sparta te starten, maar dat is volgens trainer Ron Jans nog onverantwoord en onverstandig. Toch voert hij wel een verandering door in vergelijking met de laatste wedstrijd die werd gewonnen van Heracles Almelo. “Maar ik ga niet zeggen welke”, grapte Jans vrijdag.

De laatste overwinning dateert uit het kampioensjaar van FC Twente (Foto: )

Sparta

Twente gaat op bezoek bij Sparta, waar de bezoekers uit Enschede het de laatste jaren niet gemakkelijk hebben. De laatste overwinning dateert uit het seizoen van het kampioenschap 2009-2010, het werd toen 0-2 mede dankzij de eerste treffer van Bryan Ruiz. Vorig seizoen wist de ploeg van trainer Ron Jans ook thuis niet te winnen van Sparta: “Ze spelen gewoon heel snel de lange bal en dan moeten wij in de duels komen en daar hadden we met name vorig jaar heel veel moeite mee”, zegt Jans over het lastig te bespelen Sparta.

De Oosttribune

De wedstrijd op het lege Kasteel begint om 18.45 uur. Supporters zijn dus niet welkom, maar Radio Oost wel. Het duel kun je dan ook volgen vanaf De Oosttribune.