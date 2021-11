Plak-en-knip werk voor schoolbesturen om leerkrachten voor de klas te krijgen

Basisscholen in Overijssel halen alles uit de kast om geen klassen naar huis te hoeven sturen. Konden er al nauwelijks invallers gevonden worden, door ziekte, positief geteste leerkrachten of verplichte quarantaine is dat probleem alleen maar nijpender geworden. Overal worden ouders door middel van brieven en mail op de hoogte gebracht dat klassen mogelijk naar huis gestuurd kunnen worden.

Bij de vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) in Rijssen hebben ze van de zeven scholen een paar klassen naar huis moeten sturen omdat teveel kinderen in de klas besmet waren met het coronavirus. "De scholen hoeven nog niet dicht, maar de directeuren hebben het ontiegelijk druk om de gaten te dichten", zegt Frans Nawijn, directeur-bestuurder van PCPO Rijssen.

Lesuitval onvermijdelijk

De bestuurder stuurt namens alle scholen een brief naar de ouders dat het de komende tijd soms onvermijdelijk is dat er lesuitval plaatsvindt. "Als blijkt dat een leerkracht positief test of in quarantaine moet, bellen we meteen alle ouders van de kinderen in de klas of ze naar huis kunnen, ook al is dat pas om half twaalf", zegt Nawijn.

Volgens de Algemene Vereniging van Schoolleiders is de schaarste mede te danken aan het Nationaal Programma Onderwijs. "Veel van dat geld is naar extra mensen gegaan waardoor ze nu schaars zijn geworden. De flexpool is leeg".

We denken nu na over dingen waarvan we nooit gedacht hadden dat we dat we dit ook zouden uitvoeren Marcel Markvoort, directeur De Schaapskooi en De Bongerd in Nijverdal

Hele klas in quarataine

Marcel Markvoort is directeur van De Schaapskooi en De Bongerd in Nijverdal: "Iedere ochtend als de telefoon rinkelt is het schrikken". Invallers zijn namelijk bijna niet te vinden. "We denken nu na over dingen waarvan we nooit gedacht hadden dat we dat we dit ook zouden uitvoeren. Laatst nog ging een leerkracht die thuis moest blijven vanwege een besmetting maar zich niet ziek voelde, vanuit huis online les geven aan de leerlingen die in het klaslokaal zaten", zegt Markvoort.

De directeur ziet ook ook steeds vaker besmettingen bij kinderen. "Als één kind ziek is krijgt het online les, bij drie of meer positieve gevallen gaat de hele klas in quarantaine. Navraag bij de GGD leert dat brononderzoek niet haalbaar is", zegt Markvoort.

Noodplan: vierdaagse lesweek

Stichting Ieder Kind Telt, waar De Schaapskooi en de Bongerd deel van uitmaken heeft een bijzonder noodplan klaarliggen. "Als het nodig is dan schakelen we over op een vierdaagse lesweek. De vijfde dag dat de kinderen thuis zijn kunnen de leerkrachten van die school op andere scholen binnen de stichting bijspringen. Dat doen we dan volgens een roulatie systeem.

Frans Nawijn van PCPO Rijssen vind dit in theorie een mooi plan. "Maar wij hebben ervoor gekozen dit middel niet in te zetten. Wij zouden dan leerkrachten uit hun bubbel halen van de eigen school en in een andere bubbel plaatsen. Dan stel je ze bloot aan mogelijk nieuwe besmettingsbronnen."

Er zijn dagelijks kinderen ziek door corona of zitten in quarantaine Elly Fokker, directeur De Samensprong. Steenwijk

Topsport

Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand (SKOT) waar dertien scholen onder vallen heeft afgelopen periode één keer een klas naar huis moeten sturen. "Er zijn vaak één of twee kinderen ziek. Er wordt veel van de leerkrachten gevraagd om hen weer bij te spijkeren. De situatie is nijpend. Iedere dag is het weer topsport" , zegt voorzitter Mirelle Schuurman.

Elly Fokker is directeur van De Samensprong in Steenwijk en De Driesprong in Eesveen: "Bij allebei de scholen is het één keer voorgekomen dat we een klas naar huis moesten sturen. Uitval van een leerkracht was telkens de reden. Daarnaast zijn er dagelijks kinderen positief of moeten in quarantaine". "Het spreekt voor zich dat wij het zo lang mogelijk willen uitstellen om een klas naar huis te sturen. Gelukkig hebben wij een redelijk goed gevulde invalpool", zegt Fokker.

Willen ouders het onderwijs in?

In Borne zijn ze de wanhoop nabij, zo lijkt het. KBS De Vonder heeft een appje gestuurd met de vraag wanneer ouders zelf interesse hebben in een baan in het onderwijs, zij informatie kunnen vinden op de internetpagina durfinhetonderwijs.nl.

In de begeleidende brief wordt uitgelegd hoe nijpend de situatie is binnen de stichting De Brigantijn waar de school onder valt. Leerlingen worden naar huis gestuurd wanneer er niemand beschikbaar is in de invalpool en niemand van de eigen medewerkers (extra) kunnen werken om de groep over te nemen.

Wel of geen verlenging kerstvakantie?

Is een verlenging van de kerstvakantie een oplossing om de problemen het hoofd te bieden zoals sommige virologen stellen? Ellen Fokker van De Samensprong en De Driesprong ziet dat liever niet gebeuren. "Met een extra week vakantie zijn de kinderen niet geholpen. Wij zouden die benutten om online les te geven", zegt Fokker. Mirelle Schuurman van SKOT laat een ander geluid horen: "Als de inspectie akkoord gaat en het zou helpen, dan is dat prima".

De directeuren zijn zich ervan bewust dat leerlingen naar huis sturen de ouders in problemen kan brengen. "Wij zorgen er altijd voor, wanneer het niet anders kan, dat er noodopvang op school is. Dat is eigenlijk op elke school zo", zegt schooldirecteur Marcel Markvoort.