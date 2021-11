Dick Schreuder gepresenteerd bij PEC: "Deze kansen komen niet vaak voorbij"

"Ja, natuurlijk omdat ik ook hoofdtrainer wilde worden", zegt de trainer. "Uiteindelijk hoef je daar ook niet echt lang over na te denken. Mensen zullen zeggen dat ze onderaan staan. Dat weet ik, want ik zit met Vitesse bij ze in de competitie. Dus ik hoefde er niet lang over na te denken, want deze kansen komen ook niet vaak voorbij."

Hele mooie club

"Het is natuurlijk heel snel gegaan", vervolgt hij. "Het duurde maar twee dagen. Je krijgt een kans om hoofdtrainer te worden bij een hele mooie club. Dit seizoen was ik hier met Vitesse voor het eerst in het stadion. Dat beviel me wel heel erg en ik merkte ook hoe Thomas (Letsch, trainer Vitesse, red.) over PEC Zwolle sprak."

Discussies

Schreuder is 50 en haalde pas kort geleden zijn papieren om trainer in het betaald voetbal te kunnen worden. "Dat heeft lang geduurd omdat ik wel eens discussies heb gehad met de KNVB over verschillende dingen en visies. De ene keer kwam je op gesprek en de andere keer werd je niet toegelaten. In al die jaren zijn er heel veel regels veranderd. De laatste keer waren ze veranderd in mijn voordeel, waardoor ik wel werd toegelaten en daar ben ik heel blij mee."