Een vuurwerkverbod, wat betekent dat voor het carbidschieten?

Gisteren meldden ingewijden van het demissionair kabinet nog dat er geen vuurwerkverbod zou komen, maar na een oproep van artsen en burgemeesters besloot het kabinet vandaag alsnog anders. De reden is de aanhoudende druk op de zorg door corona. Daar is geen capaciteit meer om honderden vuurwerkslachtoffers te helpen.

Vreugdevuren wel verboden

Carbid is overigens niet aangemerkt als vuurwerk , waardoor het in principe niet valt onder het verbod. "Dus wat dat betreft kan het gewoon doorgaan", laat een woordvoerster van de gemeente Kampen weten. "Wel willen we, net als vorig jaar toen corona speelde, dat alle schutters zich bij de gemeente aanmelden."

Wat dit jaar rondom de jaarwisseling niet door kan gaan in de gemeente, zijn de vreugdevuren. "Omdat dit in coronatijd teveel mensen samenbrengt, zij het met een voorbehoud van eventuele nieuwe coronamaatregelen." Als er nieuwe regels worden afgekondigd, bekijkt de gemeente haar besluit opnieuw.

Oproep

Ook carbidschutters in Rijssen-Holten hoeven zich nog geen zorgen te maken. "Vooralsnog schatten wij in dat het carbidschieten door kan gaan. Dit is ook in lijn met vorig jaar toen er een vuurwerkverbod gold, waarbij het carbidschieten een uitzondering was. Daarbij doen wij een oproep aan iedereen om daarbij de geldende coronaregels in acht te nemen."

Deventer laat weten hetzelfde beleid als vorig jaar te hanteren: het carbidschieten mag doorgaan, maar niet in de stad. Ook is het schieten alleen overdag toegestaan.