Duitsland ziet Nederland als hoogrisicogebied en scherpt regels grensverkeer aan

Reizigers vanuit Nederland moeten zich vanaf zondag voor vertrek naar Duitsland via internet registreren bij de Duitse autoriteiten en bij aankomst in quarantaine als ze geen vaccinatie- of herstelbewijs kunnen uploaden. De quarantaineperiode duurt tien dagen, maar kan vanaf de vijfde dag met een coronatest vroegtijdig worden beëindigd.

Even geen onbeperkt grensverkeer (Foto: PBD / Herman van Oost)

Duitsland eist van iedereen vanaf 12 jaar, ongeacht waar ze vandaan komen, een coronabewijs als ze het land in reizen of op doorreis zijn. Dat mag een vaccinatie- of herstelbewijs zijn, maar ook een recente coronatest. Reizigers zonder de juiste documenten kunnen worden beboet.

Soepeler regels bij kort bezoek

Voor alle bezoeken aan Duitsland die minder dan 24 uur duren geldt een vrijstelling van de registratie- en vaccinatieplicht. Ook scholieren en studenten zijn vrijgesteld, tenzij ze ouder zijn dan 12 jaar, niet gevaccineerd of niet hersteld. Dan moeten ze zich twee keer per week laten testen. Grenspendelaars die in het ene land wonen en in het andere land werken hebben over het algemeen een werkgeversverklaring, waarmee ze bij een eventuele controle ongehinderd de grens over kunnen.

2G

De strenge regels hebben al eerder in coronatijd gegolden, maar waren nu al een poosje buiten werking. In Duitsland geldt wel nog steeds een mondkapjesplicht. Deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, dat aan de provincie Overijssel grenst, besloot eerder deze week al om vanaf komende week de 2G-regel in te voeren voor de hele vrijetijdssector. Dat betekent mensen die willen winkelen in Duitsland en kerstmarkten willen bezoeken, een QR-code moeten hebben of genezen moeten zijn van corona.

Een stukje naar het Noorden gelden weer andere regels. In de deelstaat Nedersaksen, grenzend aan Noord-Nederland houden ze het voorlopig bij 3G: daar zijn ook mensen met

een recente negatieve coronatest nog welkom.