Kwart van personeel spoedeisende hulp MST zit ziek thuis: "Druk is enorm"

Peters somt de problemen op. "We hebben veel aanbod van zieke en arbeidsintensieve patiënten. We zien ook veel coronapatiënten of coronaverdachte patiënten, die de druk hoog maken. En we kampen met een personeelstekort."

Telkens omkleden

De situatie op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis is ingewikkelder dan die op een reguliere corona-afdeling of een intensive care waar alleen maar coronapatiënten liggen, vertelt Peters.

"We zien hier patiënt voor patiënt, corona of geen corona. Dat betekent dat veel moeten omkleden. Maar ook dat je alleen een kamer ingaat, omdat je wilt voorkomen dat collega's besmet raken. Coronapatiënten zijn vaak echt zieke, arbeidsintensieve patiënten. Het is zwaar om dat in je eentje te moeten doen."

"We zijn gewoon moe", zegt Peters:

Collega's oproepen

Het zogenoemde multibelsysteem wordt de laatste weken steeds vaker ingezet op de spoedeisende hulp van het MST. "Dat betekent dat onze secretaresse met één druk op de knop vijf collega-verpleegkundigen kan oproepen. Dat zijn collega's die thuiszitten en de vraag krijgen of ze vanwege de drukte naar het MST willen komen", zegt Peters.

"Maar dat betekent wel dat je collega's vraagt die de hele dag hebben gewerkt, om 's avonds nog weer naar hun werk te komen. Of je vraagt collega's om voor de elfde achtereenvolgende dag naar hun werk te komen. Je neemt van collega's een vrije avond of vrije middag af, die we juist hard nodig hebben."

Korter lontje

Door de drukke diensten duurt de hersteltijd van spoedverpleegkundigen ook langer, ziet Peters. "De volgende dag lig je muf op de bank. Het wandelingetje waar je juist van opknapt, daar heb je gewoon geen puf meer voor. En je merkt dat we met z'n allen een wat korter lontje krijgen, doordat we allemaal moe zijn."

Met de maar stijgende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames, verwacht Peters niet dat het de komende tijd rustiger wordt. "Het is nog te doen, zeker", zegt ze optimistisch. "We willen heel graag doorgaan. We staan voor ons vak, maar het wordt wel zwaar."