Loslopende honden in natuurgebied Kristalbad bij Hengelo jagen ree de dood in

Zijn maag draaide om toen hij het eerst hoorde en even later zag. Natuurfotograaf Rob Streep uit Hengelo was gisteren in natuurgebied Kristalbad getuige van een afschuwelijk schouwspel. Twee loslopende jachthonden joegen een ree de dood in en de bazin van de honden greep niet in. Hij houdt een pleidooi voor hondenbezitters: "houd je hond aan de lijn!"

Streep hoorde een hoop kabaal aan de overkant van het water en zag dat een ree in blinde paniek kwam aangerend een hond zat achter het dier aan en in plaats van geblaf van de hond hoorde hij een hondenfluitje en even later een doodskreet van de ree gevolgd door stilte. Meteen maakte hij foto's van wat er gebeurde. Hij zag dat de bazin vergeefs op een fluitje blies om de honden terug te halen en toen ze eenmaal terug waren zag hij dat ze slechts een vermanend vingertje naar de honden ophief.

Politie erbij

De natuurliefhebber reageerde furieus en riep de bazin over het water toe waarom ze dit liet gebeuren. Er kwam geen duidelijke reactie, zelfs niet de bekende dooddoener "dat doen ze anders nooit". Het voedde zijn woede over het voorval alleen maar meer en Rob belde meteen de politie. Dat had effect, want na een paar minuten kreeg hij een telefoontje van een agent die meldde dat de bazin staande was gehouden.

Voor een dergelijk voorval kan een boete oplopen tot achthonderd euro weet Streep. "Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze dat mag betalen", zegt hij. De vrouw is volgens hem al vaker met de loslopende honden gespot in het gebied waar wild zit en daar op aangesproken: "Sommige baasjes trekken zich er geen zak van aan."

Ondoordachtheid

Volgens Streep is het niet altijd onwil, maar vaak ook ondoordachtheid van hondenbezitters. Andere natuurliefhebbers en hij spreken eigenaren van loslopende honden aan en leggen uit wat er kan gebeuren. Meestal heeft dat effect en gaat de musketonhaak open en zit de hond weer aan de lijn. Wie dat niet doet riskeert overigens een boete van bijna honderd euro. De onnodige dood van de ree gisteren is gelukkig een uitzondering en vermoedelijk een dure les voor de eigenaar.

Loslopende honden kunnen het wild ook opjagen, waardoor een ree de weg op vlucht en wordt aangereden: