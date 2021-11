Van Polen blikt terug op 'heftig weekje': "Gevoel alsof er iemand was overleden"

Want de wereld in Zwolle kan in vier dagen tijd snel veranderen. Op dinsdag maakten Art Langeler en Dwight Lodeweges hun vertrek bekend. Drie dagen later was daar al de presentatie van de nieuwe hoofdtrainer. Dick Schreuder tekende voor 1,5 jaar bij PEC Zwolle. "Deze week is de voetballerij in een notendop", zegt Van Polen die verrast was door het vertrek van Langeler en Lodeweges.

"Ik stond wel even met mijn bek vol tanden eerlijk gezegd. En dat heb ik niet zo vaak, maar deze zag ik gewoon niet aankomen. Er heerst dan ook gelijk een soort van rouwstemming. Het gevoel alsof er iemand is overleden. Ik zie Art Langeler niet alleen als trainer, maar ook als mens."

Steun spelersgroep

Van Polen zag het vertrek dus niet aankomen, al kreeg hij wel een keer een signaal. "Na de 1-0 nederlaag bij Go Ahead Eagles hebben we wel een keer een tijdje gezeten. Hij vertelde me toen dat hij het echt wel zwaar vond." De spelersgroep stond nog volledig achter de vertrokken trainers. "Het klinkt nu raar omdat we een nieuwe trainer voor de groep hebben, maar bij ons was er totaal geen sprake van of we niet meer verder moesten met elkaar."

Dick Schreuder

PEC Zwolle gaat nu verder met Dick Schreuder. De 50-jarige trainer was tot deze week nog de assistent van Thomas Letsch bij Vitesse. "Volgens mij is het een trainer die met veel power en passie naar voren wil", aldus Van Polen. Dat hij nog geen ervaring heeft als hoofdtrainer in het betaalde voetbal maakt de aanvoerder niet uit. "Hij zal een bepaald idee hebben over voetbal. Zodra je dat kan overdragen maakt het niet uit hoeveel ervaring je hebt."

Feyenoord-uit

PEC Zwolle vervolgt de competitie zondag in een lege Kuip. Feyenoord is dan de tegenstander. Op bezoek bij PSV en AZ had PEC Zwolle eerder dit seizoen lang uitzicht op een resultaat, maar gaf het een voorsprong uit handen. "Van die wedstrijden hebben we geleerd dat we scherper moeten zijn in het strafschopgebied. Zowel in die van ons, als van de tegenstander. We kunnen mee met dit soort tegenstanders, maar het gaat om de laatste details."

Het wordt voor PEC Zwolle nog een hele rit om in de eredivisie te blijven, en dat beseft ook Van Polen. "We weten allemaal dondersgoed dat we in een hele beroerde situatie zitten."