De tegenstrijdigheid van de coronaregels in beeld bij Sam Sam en Concordia in Enschede

Het is deze zaterdag een avond als alle andere in Sam Sam. Dat wil zeggen: binnen de nieuwe coronaregels die gelden. Om acht uur 's avonds sluit Kleisen de deuren voor de gasten die bij hem hebben gegeten. "De eerlijkheid in de maatregelen is op dit moment wel ver te zoeken, omdat het voor bijna alle branches anders is", zegt Kleisen daarover.

En dan zeg je weer goedenavond Bas Kleisen, eigenaar Sam Sam

In Concordia wordt deze zaterdag om half negen 's avonds een film vertoond. De cultuurinstelling heeft een theater en een bioscoop. Half negen 's avonds begint de voorstelling.. "Het rare is dat je om acht uur 's avonds het restaurant, de horeca, uit gaat", legt Kleisen uit. Terwijl de theaterbezoekers binnenkomen. "Dan krijg je een stroom van mensen die elkaar conflicteert."

Hoe werkt dat dan?

Om acht uur 's avonds doen de medewerkers van Sam Sam hun laatste ronde door het eetcafé. Het devies dat dan geldt is: iedereen naar buiten. Bezoekers gaan door een deur naar buiten, Maar aan de andere kant komen mensen die op hun kaartje hebben staan dat ze het theater komen bezoeken, weer via een deur hetzelfde pand binnen.

Tegenstrijdiger kun je het bijna niet maken. Het is in de praktijk gebeurd dat mensen die bij Sam Sam gegeten hadden om acht uur naar buiten werden gestuurd even later een deurtje verder weer binnen kwamen om naar het theater te gaan. "En dan zeg je weer goedenavond", aldus Kleisen.

Tekst gaat verder na de video

Mensen die zijn zaak binnenkomen in afwachting van de voorstelling in Concordia vragen regelmatig om een kopje koffie. Volstrekt logisch, maar het kan niet. Ze zijn immers naar binnengelopen bij een horecagelegenheid. "Maar het is acht uur geweest en mijn medewerkers moeten dan zeggen: sorry, dat mag niet."

Je passie krijgt krassen Bas Kleisen, eigenaar Sam Sam

Daarbij is hij ook nog een keer 'de scheidsrechter voor de overheid'. Hij moet tegen mensen zeggen wat wel en niet mag. "Mensen zijn dan verbolgen dat je niet gastvrij bent. Je passie krijgt echt wel wat krassen", zegt Kleisen met spijt in zijn stem. "je krijgt niet alleen met gasten, maar ook met medewerkers een discussie die helemaal niet op deze plek hoort. Want wij gaan over gastvrijheid. Doel van onze bedrijfstak is het mensen naar de zin maken en niet het moeten handhaven."

Omzetverlies

Kleisen begrijpt dat de overheid maatregelen heeft ingevoerd. "Maar het is door de overheid niet te handhaven en niet te reguleren, dus moet de horeca het doen." Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, erkent Kleisen die aangeeft dat de rek bij de horeca groot is, maar dat het wel een keer ophoudt. "We hebben ook te maken met bedrijfsrisico door omzetverlies na acht uur 's avonds."

Het zit Kleisen hoog. Hij overleefde al twee lockdowns en kon dankzij steunpakketten werknemers aan het werk houden, maar op dit moment ontbreekt voor hem duidelijkheid. "Er zijn nog geen duidelijke pakketten gepresenteerd. Daarnaast zijn er heel veel parttimers die wij gelukkig de hele zomer door in dienst hebben kunnen houden, maar nu moet ik zeggen dat ik geen werk voor ze heb en ook geen steunpakket."

Mijn horecahart klopt op een rare manier Bas Kleisen, eigenaar Sam Sam

Vooral dat gebrek aan duidelijkheid is voor Kleisen een probleem. "Ik vind het jammer dat we als Nederlanders niet zeggen dat we met z'n allen dezelfde kant op gaan. Gelijke monniken, gelijke kappen." De regels zijn nu overal anders en dat moet veranderen, vindt Kleisen. "Dat uit zich hier bij het theater en de horeca dat als koud en warm water bijeen komt en zich dan vermengt. Dat is lastig."

Kleisen worstelt daarmee. "Mijn horecahart klopt dan op een rare manier, want ik ben van de gastvrijheid. Ik vind het heel moeilijk om mensen de deur te wijzen. Dat gaat tegen mijn natuur in. "