Thomas Krol wint 1000 meter bij wereldbeker, wederom Nederlands podium

Nadat Krol vorige week al tweede werd op de 1000 meter bij de wereldbeker wedstrijden in Polen, mocht hij het vandaag in de laatste rit opnemen tegen landgenoot Kjeld Nuis. De Deventenaar kwam in een tijd van 1.08,66 over de streep en was daardoor net iets sneller dan landgenoot Kai Verbij, die in de zevende rit tot een tijd van 1.08,68 kwam. Nuis finishte in een tijd van 1.08,74 als derde en completeerde daarmee het Nederlandse podium.

Succes in B-groep

In de B-groep was er succes voor Overijsselse vrouwen. Lotte van Beek uit Zwolle won vanmiddag de 1000 meter en op de 5000 meter was Carlijn Achtereekte uit Lettele de sterkste. Sanne in 't Hof uit Schalkhaar werd daar tweede.