Heracles-voetballer Rai Vloet volgende week door politie gehoord over dodelijke aanrijding

Heracles-voetballer Rai Vloet wordt volgende week door de politie uitgebreider gehoord over de dodelijke aanrijding, waarbij hij afgelopen weekend betrokken was. Daarbij zal hij opening van zaken geven over wat er in zijn ogen is gebeurd die fatale avond.

Vloet en een voetbalmaatje reden afgelopen zaterdagavond over de snelweg A4 bij Hoofddorp toen ze door nog onbekende oorzaak met hun wagen achterop de auto van een gezin uit Zoetermeer reden. Het vierjarig zoontje kwam daarbij om het leven.

Vloet en de andere inzittende werden meteen na het verkeersdrama aangehouden omdat ze mogelijk onder invloed verkeerden. Inmiddels is bekend dat een van hen inderdaad onder invloed van alcohol was. Onduidelijk is echter nog wie dat was en wie achter het stuur zat.

Achter het stuur

Dagblad De Telegraaf meldt dat Vloets vriend intussen te kennen heeft gegeven dat hij niet degene was die achter het stuur zat. Daarbij baseert de krant zich op app-groepen, waarin Vloets vriend voorkomt. In app-berichten zou deze vriend over zichzelf hebben gezegd dat hij die avond niet heeft gereden.

Rai Vloets advocaat, Erik Thomas, zegt het verhaal in De Telegraaf niet te hebben gelezen en wil er verder niet op ingaan. "Het is helemaal niet de bedoeling om geheim te houden wie achter het stuur zat, maar cliënt zal daarover eerst nader met de politie in gesprek gaan", is het enige wat de raadsman daarover kwijt wil.

De politie liet eerder al weten dat bekend is wie de auto bestuurde, maar doet daarover uit privacy-oogpunt geen nadere mededelingen.

Eventuele verklaring

De advocaat zegt maandag met Heracles Almelo rond de tafel te willen om zich te beraden op een eventuele gezamenlijke verklaring. "Vandaag heb ik alleen maar contact per app met Rai gehad. We proberen elkaar komende week uitgebreider te spreken."

Ook is het de bedoeling dat Vloet in de loop van komende week uitgebreider door de politie zal worden gehoord. Meteen na de aanrijding heeft hij al een korte eerste verklaring afgelegd, maar vanwege een medische ingreep heeft de politie hem al vrij snel weer op vrije voeten gesteld. Vloet moet nog uitgebreider worden gehoord over wat er die avond exact is gebeurd. Naar verwachting gebeurt dat komende week.

Verantwoordelijkheid nemen

Volgens advocaat Thomas zal Vloet echter zijn verantwoordelijkheid in deze zaak nemen: "Als hij fout is geweest, is hij fout geweest. En als hij er debet aan heeft gehad, zal hij dat wel aangeven."

De raadsman liet donderdag al tegenover RTV Oost weten dat de Heracles-speler meeleeft met de nabestaanden van het vierjarig slachtoffer en alle medewerking zal verlenen aan het politieonderzoek.