Bewindvoerdersbedrijf dat er een potje van maakte ontslagen door Almelose kantonrechter

Veertig Overijsselaars met financiële problemen die via Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement uit Culemborg probeerden uit de schulden te komen, krijgen een nieuwe curator, een nieuwe mentor of een nieuwe bewindvoerder. De kantonrechter in Almelo heeft het bedrijf ontslagen, omdat het wanprestaties leverde. Er waren structurele achterstanden en er werden veel fouten gemaakt.

Het ontslag is niet zomaar gegeven. Het bedrijf is er meerdere keren op aangesproken om orde op zaken te stellen en achterstanden weg te werken. Die achterstanden leidden ertoe dat er voor meerdere cliënten te laat bijzondere bijstand werd aangevraagd. Ook werden er te hoge kosten in rekening gebracht en klopten belastingaangiftes niet.

Vertrouwen kwijt

Volgens de kantonrechter zijn betrouwbaarheid en integriteit voor het functioneren als bewindvoerder essentieel. Sommige cliënten van Langhenkel zijn mensen met problematische schulden. Allemaal zijn het mensen die niet zelf voor hun financiën kunnen zorgen en velen kunnen niet (goed) overzien wat een bewindvoerder voor hen doet. Vertrouwen is daarbij volgens de kantonrechter een absolute voorwaarde. En nu dat vertrouwen ernstig is geschaad, vindt de kantonrechter dat het bedrijf moet worden ontslagen in alle bewindvoerders, curatele- en mentorschapsdossiers die lopen bij de rechtbank Overijssel.

Langhenkel was van sommige cliënten mentor om persoonlijke zaken te regelen. Volgens de kantonrechter blijkt uit de mentorschapsverslagen niet dat het bedrijf in die gevallen haar taken als mentor uitvoerde. Langhenkel voerde als mentor daarentegen wel financiële gesprekken, terwijl dat juist de taak is van de bewindvoerder.

Nieuwe bewindvoerder

Voor de veertig Overijsselse cliënten is een nieuwe bewindvoerder, curator of mentor gevonden. Die gaat met de cliënten bekijken wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen periode en neemt dan een besluit over eventuele vervolgstappen. Het ingrijpen van de kantonrechter in Almelo beperkt zich tot de veertig Overijsselaars die cliënten waren bij Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement. In heel Nederland waren 261 mensen aangewezen op de hulp van het bedrijf.