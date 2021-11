Deventer en Zwolle over handhaving vuurwerkverbod: "Alleen handhaven op excessen"

De burgemeesters van Deventer en Zwolle zijn tevreden met het besluit van het kabinet om een vuurwerkverbod in te stellen rond de jaarwisseling.

"Ik vind het een goed besluit van het kabinet", reageert burgemeester Ron König. Natuurlijk, hij heeft begrip voor de teleurstelling bij mensen die dit jaar graag vuurwerk hadden willen afsteken èn voor de vuurwerkhandelaren. Maar hij rekent ook begrip. "Mensen zien wel in dat de druk op de zorg zo hoog is dat het wel weer menens is."

Burgemeester König rekent op begrip vuurwerkbesluit (Foto: RTV Oost)

Mensen zien wel in dat het weer menens is Burgemeester Ron König van Deventer

Speerpunt politie

Een vergelijkbare reactie in Zwolle van burgemeester Snijders, die aangeeft dat bij de handhaving van dat verbod gekeken zal worden naar de hotspots in de stad. "En we willen aan de voorkant illegaal vuurwerk er uit proberen te krijgen." Hij wijst er op dat dit intussen speerpunt van de politie is waar vol op wordt ingezet. "Er worden ook behoorlijke vondsten gedaan. "

Wat valt er te verwachten als Overijssel volgende maand de jaarwisseling viert? Gaat dat opnieuw gepaard met veel vuurwerk zoals ook vorig jaar het geval was? Ook toen mocht er geen vuurwerk afgestoken worden, maar kleurde de hemel in de aanloop naar de jaarwisseling en kort na twaalven veelvuldig in alle kleuren van de regenboog.

Verbod helpt

"In de aanloop viel het in Zwolle wel mee, maar na twaalf uur ging het los", aldus Snijders. Hij is ervan overtuigd dat het ingestelde verbod hoe dan ook zal helpen om mensen uit het ziekenhuis te houden. Op die manier wordt de druk op de zorg in ieder geval niet vergroot.

Zijn vuurwerkshows dan nog een oplossing in Zwolle en Deventer? Snijders geeft aan dat het nog moeilijk is in te schatten, omdat nu nog niet met zekerheid valt te zeggen hoe corona zich de komende weken zal ontwikkelen. König is resoluter. In Deventer vuurwerkshows waarbij veel mensen bij elkaar komen uitgesloten zijn.