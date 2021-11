De lesauto van Harm tikt bijna de 555.555 kilometer aan

Apetrots is rijschoolhouder Harm Hoek op zijn lesauto. Want hij heeft er inmiddels bijna 555.555 kilometer mee gereden. Daar waar de meeste rijschoolhouders voor de 200.000 kilometer wel afscheid nemen van hun lesauto, maakt de rij-instructeur uit Borne er inmiddels een sport van zo lang mogelijk met zijn lesauto te doen.

Volgens hem ziet de auto er van binnen en buiten nog prima uit. "En ik vind de stoelen ook lekker zitten, al 9,5 jaar lang." De auto werkt naar behoren en volgens Hoek kunnen de auto's van tegenwoordig veel langer mee dan voorheen.

Turbo

Natuurlijk vertoont een oudere auto wat meer kuren. Zo heeft Hoek de turbo al twee keer moeten laten vervangen. "De eerste keer viel nog onder de garantie." En koppelingsplaten hebben in een lesauto ook aardig te lijden. "Die zijn vervangen rond de de 270.000 kilometer." Maar volgens de rij-instructeur vallen de totale reparatiekosten nog steeds reuze mee, als je het vergelijkt met de aanschafkosten van een of twee nieuwe auto's. "Nu wil ik er ook zo lang mogelijk mee door blijven rijden", vertelt Hoek. Volgens hem voldoet de auto aan alle eisen, dus niets houdt hem van de weg.

Het is een sport geworden om zo lang mogelijk met deze auto door te rijden. Harm Hoek, rijschoolhouder

Irma Brauers van de Vereniging Rijschool Belang noemt het bijzonder dat een rijschool zo lang doorrijdt met dezelfde lesauto. "Dat komt omdat de meeste rijscholen en vooral zzp'ers dit een tricky gebeuren vinden. Want stel dat je auto het de volgende dag niet meer doet?" Daar maakt Harm zich geen zorgen over. "Dit is een diesel. Dat is starten en rijden."

Toch vraagt Brauers zich af het allemaal wel zo verstandig is: "De meeste instructeurs gebruiken een auto drie jaar, dan kost het onderhoud je vrijwel niets. Omdat je dan in de garantie blijft rijden. Zo lang met één auto rijden klinkt leuk en is authentiek, maar ik zou het risico niet durven nemen." De rijschoolhouder uit Borne wil dat risico juist wel nemen. Als het aan Harm Hoek ligt, gaat de auto nog 200.000 kilometer mee. "Het houdt op als de reparatiekosten zo hoog zouden worden, dat het niet meer rendabel is."