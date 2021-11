Café Tiny's in Rijssen trekt rechtszaak tegen gemeente over sluiting in

De eigenaar van horecagelegenheid Tiny's Restaria en Taveerne in Rijssen had de gemeente voor de rechter gedaagd, maar heeft de gerechtelijke procedure weer ingetrokken. Het etablissement heeft de deuren moeten sluiten omdat er een zogenoemd Bibob-onderzoek was ingesteld naar eventuele criminele activiteiten.

Tiny's - een begrip in Rijssen - is op last van de gemeente op slot gegaan vanwege dat Bibob-onderzoek. Het horecabedrijf bestaat uit een café met aangrenzend een cafetaria. De wet Bibob is ooit in het leven geroepen in de strijd tegen ondermijning: het fenomeen waarbij de criminele onderwereld weet door te dringen tot de bovenwereld. Gemeenten gebruiken de wet om te voorkomen dat vergunningen worden misbruikt voor criminele activiteiten.

Voor rechter gedaagd

Horecaondernemer Zeki Faal, eigenaar van het pand, had de gemeente Rijssen-Holten voor de rechter gedaagd. Daarbij zou worden geëist dat het intrekken van de horecavergunning zou worden opgeschort. Dit in afwachting van een uitspraak van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie.

De civiele rechtszaak bij de bestuursrechter in Zwolle stond voor dinsdag gepland, maar in de loop van vrijdagmiddag werd die ingetrokken. De advocaat van de horecaondernemer was niet bereikbaar voor een toelichting.

Bezwaarschrift

De horecaondernemer die het pand huurt van Faal heeft ook een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend, waarbij hij het intrekken van de horecavergunning aanvecht.

Volgens zijn advocaat Erik Averdijk gaat de rechtszaak van dinsdag niet door, omdat nu eerst wordt ingezet op de procedure bij de bezwaarschriftencommissie. "Die zitting wordt al eind deze maand gehouden."

Gesloten deuren

Omdat het om een Bibob-onderzoek gaat, is de verwachting dat de zitting achter gesloten deuren zal plaatsvinden. Raadsman Averdijk zegt op de hoogte te zijn van de inhoud van het Bibob-onderzoek. "Maar daarover mag ik niets zeggen. Dan zou ik me schuldig maken aan een misdrijf."

Overigens staat er een medio december een veiling gepland van het pand van Tiny's aan de Roelf Bosmastraat. Het gebouw gaat onder de hamer in opdracht van de hypotheekverstrekker.