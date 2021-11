FC Twente Vrouwen wint op bezoek bij VV Alkmaar en grijpt koppositie

In de eerste speelronde van dit seizoen werd het liefst 8-0 voor FC Twente en ook vrijdagavond leek het een waar doelpuntenfestijn te worden. Er was nog geen minuut gespeeld in Alkmaar en de eerste treffer was al een feit. Doelpuntenmachine Fenna Kalma maakte alweer haar vijftiende treffer van het seizoen en zorgde zo voor een droomstart voor FC Twente. Tien minuten later raakte Kalma de paal, maar Kayleigh van Dooren benutte de rebound: 0-2. Binnen een halfuur stond het ook al 0-3, toen Suzanne Giesen haar eerste doelpunt van het seizoen binnenschoot.

Tweede helft

Na rust was het opnieuw binnen een minuut raak. Ditmaal via Kayleigh van Dooren, die haar tweede van de avond maakte. Een kleine tien minuten kwam ook VV Alkmaar op het scorebord. Emmeke Henschen maakte de 1-4, maar de zege voor FC Twente kwam niet meer in gevaar. De Tukkers maakten er via Renate Jansen vlak voor tijd zelfs nog 1-5 van en bleven zo voor het zesde duel op rij ongeslagen.