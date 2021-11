Zwolse dierverzorgers sluiten zich twee dagen op in hondenkennel voor goed doel: "Valt wel op"

''Waarom 48 uur? Tsja, 24 uur is weer zo weinig.'' De drie verzorgers lachen voor de opsluiting nog om hun idee. ''Eens kijken hoe dat zondag is.'' Ferry Vierveijzer hoopt dat er nu extra veel gedoneerd zal gaan worden. ''Het valt wel op. Mensen moeten ook denken 'daar gebeurt wat bijzonders''

Bekijk hier hoe de deur van de kennel achter Ferry, Sara en Nienke gistermiddag dichtging:

Livestream

"Wie wil kan live meekijken met wat er in de kennel gebeurt", vertelt Sara van den Broek. ''Zodat de mensen kunnen zien hoe het met ons gaat. Ze kunnen ook vragen stellen en natuurlijk hopen we dat ze onze actie steunen.''

De actie wordt in samenwerking met Stichting DierenLot georganiseerd onder het mom van 'The Christmas Challenge'. Daarbij kunnen dierenorganisaties geld inzamelen voor een specifiek doel. In Zwolle is dat dus een grote opknapbeurt van de speelweide voor de honden in het asiel. Alexander Bus is als voorzitter van het asiel ontzettend blij met het initiatief. ''Wanneer honden hier zitten willen we het zo prettig mogelijk voor ze maken. Dat betekent beweging, vermaak en niet de hele dag in een kennel.''

We willen ervaren en laten zien hoe het is om, net als de honden, in een kennel te zitten Ferry Vierveijzer, verzorger Stichting Zwols Dierenasiel

5.000 euro

Aanvankelijk was het streefbedrag 2.500 euro. Vrijdag werd dat bedrag al bijna gehaald. Ferry: ''Maar we gaan er gewoon in hoor! Iedere euro is welkom. We hebben een aantal bedragen als doel in ons hoofd. Nu hopen we op 5.000 euro.'' Alle donaties die via de actiepagina binnenkomen, worden verdubbeld door Stichting DierenLot.

Aan de bedragen zitten 'challenges' vast, opdrachten die de verzorgers uit moeten voeren. ''Dat kan van alles zijn", legt Ferry uit. "Blind raden wat er in een bak zit bijvoorbeeld. De meeste opdrachten zijn al door collega's bedacht. Maar mocht iemand een goed idee hebben, laat het ons weten via de livestream! Langskomen om ons aan te moedigen en een donatie te doen kan ook.'' Wanneer de 5.000 wordt bereikt, beloven ze de welbekende icebucketchallenge te doen.

Voor de honden in het asiel is het belangrijk dat er vermaak is, zoals een speelweide (Foto: RTV Oost / Janine Renes)

Kruipen

Om stipt vier uur 's middags sloot bedrijfsleider Geesje van den Berg gisteren de deur van de buitenkennel. ''Het is een geweldige actie. Tot over 48 uur en heel veel sterkte.'' De kennel is uitgedost met kerstspullen. ''Best gezellig toch?'', aldus de verzorgers. Op een bureau staat een laptop met microfoon voor de livestream. Ook telefoons mochten mee naar binnen. ''En ik heb m'n gitaar bij me'', glimlacht Ferry.

Inmiddels hebben ze de eerste nacht doorstaan, want daar zagen ze het meest tegenop. "Gelukkig kunnen we binnen slapen. We kruipen door de hondenluiken om daar te komen.'' Sara miste gisteravond zelfs de verjaardag van haar vriendin. ''Dat had ik ervoor over. Ze vindt het alleen maar leuk dat we dit doen.''

Als team

Het asiel draait op zo'n vijftien medewerkers en vele vrijwilligers. ''Wij werken hier 32 uur per week en zien elkaar dagelijks. Wat dat betreft maken we ons geen zorgen over of we het 48 uur uit kunnen houden met elkaar. We doen het als team.''



Ze bewonderen elkaars kwaliteiten. ''We hebben allemaal iets waar we een ster in zijn'', concludeert Ferry. "Sara ontfermt zich over de zielenpietjes en lapt ze weer helemaal op, zodat ze herplaatst kunnen worden. Nienke gaat er voor 100 procent voor en is overal inzetbaar.'' De dames noemen dat hun collega altijd bij de honden te vinden is. ''Als gedragstherapeut wil ik de wortel vinden van hun gedrag.''

De hondenkennel is gezellig aangekleed en versierd met kerstspullen (Foto: RTV Oost / Janine Renes)

Ik doe het ze niet na! Alexander Bus, voorzitter Stichting Zwols Dierenasiel

'Goed voor ze gezorgd'

De verzorgers worden niet aan hun lot overgelaten, verzekert de voorzitter. ''Eten en drinken is allemaal geregeld. Het komt ze aan niks te kort.'' Toch zou hij niet met ze willen ruilen, ''Het is een hele opoffering. De vraag is, hoe lang houden ze gespreksstof? Je moet je voorstellen dat je twee dagen met je directe collega opgesloten zit. Ik zou daar niet voor kiezen, laten we het zo zeggen."