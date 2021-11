Bruto Twents Geluk: niet economische cijfers maar mate van geluk bepaalt welvaren

De omvang van de economie en welvarendheid van een regio wordt vaak uitgedrukt via het Bruto Regionaal Product. De Twente Board wil een eigen standaard ontwikkelen: het Bruto Twents Geluk. Het geeft aan hoe aantrekkelijk het is om in Twente te wonen, leven, werken en recreëren. "We zijn de eerste regio in Nederland die dit doet."

Het Bruto Twents Geluk moet de regio helpen om het imago te verbeteren en zo talent te behouden of aan te trekken, zei directeur Victor Jan Leurs van de Twente Board in het programma Groot Onderhoud. Het is niet toevallig dat het Bruto Twents Geluk uit de koker komt van de jongeren-tak; de Young Twente Board. "Voor jongere generaties zijn andere dingen veel belangrijker dan een bloeiende economie en geld verdienen."

'Twente als toptechnologische regio'

Het Bruto Twents Geluk is een afgeleide van het Bruto Nationaal Geluk. Deze term is in 1972 voor het eerst geïntroduceerd door het land Bhutan. Dit Aziatische land presteert economisch minder maar als de kwaliteit van leven wordt gemeten zijn inwoners heel gelukkig.

De Twente Board, een samenwerkingsverband van overheden, onderwijs en ondernemers, wil Twente ontwikkelen tot toptechnologische regio. Twente presteert economisch goed maar knokt net als veel andere regio's om talentvolle arbeidskrachten. "Veel mensen hebben het idee dat het in het westen of bij bedrijven als ASML beter is, terwijl ik ervan overtuigd ben dat wij in Twente hele mooie bedrijven hebben waar je in korte tijd veel meer kunt leren."

Praktijkgerichter

Leurs is deze zomer aangesteld als directeur van de organisatie die alle plannen van de Twente Board moet uitvoeren. "Het moet en kan allemaal wat praktijkgerichter", is het oordeel van de Enschedeër, die eerder succesvol was als ondernemer in de ICT-branche. De verschillende partijen moeten volgens hem nog meer samenwerken. "Er zit echt nog een gat tussen bijvoorbeeld onderwijs en ondernemers. We moeten ze om tafel brengen."

