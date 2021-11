Winnen bij Feyenoord, de gloriedag van PEC Zwolle-speler Peter van der Waart

Slechts één keer heeft PEC Zwolle in De Kuip gewonnen van Feyenoord. Peter van der Waart tekent in 1987 voor de enige treffer.

Het is 19 augustus 1987. In de tweede speelronde moet PEC Zwolle op bezoek bij Feyenoord, het is de eerste thuiswedstrijd van het seizoen voor de Rotterdammers. Maar de fans gaan teleurgesteld naar huis want PEC zorgt voor een stunt door met 0-1 te winnen, nog altijd de enige zege in De Kuip. De maker van de enige goal, Peter van der Waart (59), kijkt er 34 jaar na dato uiteraard met veel plezier op terug.

Van der Waart: "Voor mij was het wel een speciaal duel. Feyenoord werd toen getraind door Rinus Israël. Ik beleefde onder hem een mooie periode bij FC Den Bosch. Fijne kerel. Dan is het altijd leuk als je wint van je oude trainer."

Ruzie

PEC Zwolle stond die dagen onder leiding van Co Adriaanse. Ook aan hem bewaart Van der Waart goede herinneringen. "We speelden heel aanvallend met veel vrijheid. Ik vind het nog altijd jammer dat Adriaanse later in dat seizoen de handdoek gooide. Hij kreeg ruzie met eigenaar Marten Eibrink over de verkoop van een speler en pakte zijn biezen."

Die avond in De Kuip blijft PEC overeind, mede omdat Feyenoord veel kansen mist. "We deelden wel een paar plagstootjes uit, maar Feyenoord kreeg vooral via Dave Mitchell een paar grote kansen. Zo’n tien minuten voor het einde scoorde ik. Een intikker na een counter. Dolle vreugde bij ons natuurlijk."

Talentvol

Van der Waart is een talentvolle spits in de jaren 80 van de vorige eeuw. "Ik speelde in het Olympisch elftal. Met een lichting waarvan een paar spelers nog het EK hebben gewonnen."

Opvallend is het grote aantal clubs in zijn loopbaan als betaald voetballer: AZ ’67, Haarlem, FC Den Bosch, FC Utrecht, PEC Zwolle, De Graafschap en Roda JC. En dat in slechts negen jaar, van 1982 tot 1991. "Mijn vader zei altijd: je moet het in korte tijd verdienen. Ik kreeg elke keer aanbiedingen waarbij ik me kon verbeteren."

Ernstige knieblessure

De visie van zijn vader achterhaalt Van der Waart op brute wijze. Tijdens een training bij Roda JC verdraait hij zijn knie en dat blijkt het einde van zijn professionele carrière. Van der Waart is pas 28. "Daarna heb ik een wereldreis van twee jaar gemaakt met mijn huidige vrouw. Bij terugkomst begon het weer te kriebelen en heb ik trainersdiploma’s gehaald. Nog jarenlang bij AFC in Amsterdam gespeeld en getraind. Tegenwoordig ben ik jeugdcoördinator bij HBC in Heemstede, een mooie grote amateurclub."