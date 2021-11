HHC Hardenberg wint ook niet bij AFC

In de beginfase waren de beste mogelijkheden voor HHC, maar echte kansen kwamen er niet. Ook de thuisploeg was een paar keer gevaarlijk, maar creëerde geen doelkansen. De eerste echte grote kans was er in de blessuretijd van de eerste helft en die was voor AFC. Thomas Verhaar mocht aanleggen vanaf de strafschopstip, maar faalde en dus was de ruststand 0-0.

Ook na rust geen treffers

Tien minuten na de pauze kreeg Matthijs Hardijk een goede kans, maar hij zag de doelman redden. Diezelfde Hardijk raakte even later de paal. HHC kreeg daarna kansen via Fatima, Drost en opnieuw Hardijk, maar de bal wilde er niet in. En dus bleef het bij 0-0 in de hoofdstad.