Waar zijn de katten van de man uit Zwolle die zwaargewond raakte bij een woningbrand?

De brandweer rukte gisterochtend uit naar een woning aan de Ruyterstraat in Zwolle. De 56-jarige bewoner Lodewijk Jan werd in de hal van het huis aangetroffen. "De politie denkt dat de brand is ontstaan door een kaars of een waxinelichtje", vertelt zijn zus Jacqueline. "En dat is gek, want mijn broer is helemaal niet van de kaarsen."

De schade aan de woning is groot. De voorgevel raakte zwaar beschadigd. De begane grond van het huis is verwoest en ook de eerste verdieping heeft schade opgelopen. Naastgelegen panden lijken geen schade te hebben.

Zelf denkt ze dat hij iets in de keuken heeft willen klaarmaken en dat het daar mis is gegaan. Maar met zekerheid kan ze dat niet zeggen, want ze weet zelf ook niet goed wat er is gebeurd. "Volgens de politie was er in ieder geval geen opzet in het spel."

Mogelijk operatie

Haar broer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. "Hij is voor 25 procent verbrand. Hij heeft brandwonden aan zijn rug, hoofd en handen. Het is afwachten of zijn linkerhand nog geopereerd moet worden", zegt ze. Ze is even bij haar broer geweest, maar kon hem nauwelijks spreken.

Bij de brand gisteren in Zwolle raakte een man zwaargewond. (Foto: NewsUnited/Stefan Verkerk)

Jacqueline woont in Groningen en houdt zich daar vooral bezig met haar broer. Vandaag mag ze weer bellen met de dokter om te horen hoe het met hem gaat.

Goede vriend

Intussen wordt in Zwolle gezocht naar de katten van Lodewijk Jan. "Een goede vriend van hem doet dat. Ik heb gehoord dat één van de katten intussen is gevonden, maar zeker weten doet ze dat niet. "Lodewijk Jan is dol op zijn katten Floor, Flubber en Florrie", vertelt Jaqueline die hoopt dat mensen uit willen kijken naar de dieren. "Ze zijn gechipt."

Voorlopig is het afwachten hoe het verder gaat met het slachtoffer. "Het is wel even kritiek geweest, maar hij is niet in levensgevaar", vertelt zijn zus. "Maar het herstel gaat wel maanden duren."

Weinig doen

In het ziekenhuis kan Jacqueline nu weinig doen voor haar broer. Daarom hoopt ze hem snel te kunnen vertellen dat het goed gaat met zijn katten. "Hij zou het zichzelf nooit vergeven als er iets met Floor, Flubber en Florrie gebeurt."