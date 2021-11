Vuurwerkbranche dreigt met kort geding tegen vuurwerkverbod

Doel van dat verbod is extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners vanwege de coronapandemie zo veel mogelijk te voorkomen.

De vuurwerkbranche slijpt de messen. "We leggen ons niet neer bij die beslissing", zegt Groeneveld mede namens vuurwerkimporteurs, winkeliers en vuurwerkliefhebbers. Die kwamen zaterdagmiddag bijeen om te vergaderen. Samen kwamen ze tot de conclusie dat ze het verbod juridisch willen aanvechten.

De Overijsselse vuurwerkhandelaar Ruud van den Broeke was vanmiddag ook bij die bijeenkomst. "Het verzoek om iets te doen kwam nadrukkelijk van de Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond (HVLH)", zegt hij. "Daar kwam het idee vandaan om een kort geding aan te spannen en deze rechtszaak met crowdfunding te bekostigen."

Veel reacties

Sinds bekend is geworden dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken tijdens de jaarwisseling, krijgt de sector naar eigen zeggen veel reacties. "Miljoenen Nederlanders willen tijdens oud en nieuw siervuurwerk afsteken. Daar is iedereen aan toe in deze rottijd waar we nu in zitten", aldus Groeneveld.

In Overijssel leverde het vuurwerkverbod teleurgestelde reacties op onder vuurwerkhandelaren. Voor het tweede jaar zien zij de verkoop van vuurwerk in rook op gaan. Burgemeesters reageerden juist tevreden en ook de politie in Overijssel is blij met het verbod dat het kabinet instelde.

Van den Broeke verwijst naar een uitspraak van David Baden, voorzitter van de Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Die zei gisteren bij de NOS dat een vuurwerkverbod niet nodig is. "Met oud en nieuw zien we natuurlijk de normale patiënten, maar vooral heel veel mensen met alcohol- en drugsproblemen met daarbij vaak een aantal slachtoffers met vuurwerk", aldus Baden.

De uitspraak van Baden versterkt bij Van den Broeke dat het kabinet aan 'symboolpolitiek' doet en dat een vuurwerkverbod helemaal niet hoeft.

Planbare zorg

Als aanleiding voor het besluit gaf het kabinet juist wel het stijgende aantal coronapatiënten dat de afgelopen weken moest worden opgenomen in ziekenhuizen. Planbare zorg wordt daarom soms al uitgesteld en dat kan tot gezondheidsschade leiden.

Zo kwam gisteren het nieuws naar buiten dat ziekenhuis Isala de kritieke planbare zorg moet afschalen. De maatregelen van het Zwolse ziekenhuis zijn een direct gevolg van het opschalen van de coronazorg. aldus een woordvoerster van het ziekenhuis, gisteren.

Het kabinet wees bij het bekendmaken van het verbod naar vorig jaar. Het vuurwerkverbod van toen voorkwam zeventig procent van de SEH-bezoeken tijdens de jaarwisseling, was één van de argumenten om ook dit jaar een verbod in te stellen.

De vuurwerkbranche is het oneens met het argument dat een vuurwerkverbod de zorg zou ontlasten. Ook Groeneveld verwijst naar de zorgsector waar veel geluiden te horen zijn dat het verbod een "symbolische maatregel" is, die geen invloed heeft op de beschikbaarheid van zorg.