Uitslagen zaterdagvoetbal: Quick'20 doet goede zaken, Rigtersbleek morst eerste punten

In de 1e klasse E Noord is d'Olde Veste'54 nog altijd ongeslagen. Gewonnen werd er niet vanmiddag, want het duel met middenmoter Oranje Nassau eindigde in 1-1. Wel blijft d'Olde Veste'54 de trotse koploper, met zes zeges en twee keer een gelijkspel in acht wedstrijden.

Quick'20 heeft heel goede zaken gedaan in de strijd om de titel in de 2e klasse H Oost. De nog ongeslagen Oldenzalers brachten concurrent Hulzense Boys de eerste nederlaag toe. Het gat tussen koploper Quick'20 en achtervolger Hulzense Boys is nu zeven punten. Be Quick'28 en Enter Vooruit werkten op hun beurt aan het doelsaldo door met 6-1 en 5-0 te winnen van respectievelijk ASC'62 en De Esch.

De topper tussen De Zweef en Oranje Nassau in de 3e klasse D Oost is een prooi geworden voor de Almeloërs. In Nijverdal was Oranje Nassau met 0-2 te sterk. De Zweef blijft wel de koploper, maar het gat der beide ploegen bedraagt nog maar één schamel puntje. Hekkensluiter Kloosterhaar is er wederom niet in geslaagd de eerste zege van het seizoen te boeken. Bij Bruchterveld werd er met 1-0 verloren.

Rigtersbleek heeft de eerste punten van het seizoen verspeeld in de 4e klasse G Oost. De derby tegen Eilermark eindigde in 2-2, waardoor Rigtersbleek na zeven zeges op rij een keer niet de volle buit pakte. Een gelijkspel met gevolgen, want FC Berghuizen neemt de koppositie over. Die ploeg haalde uit tegen SVV'91 (8-0) en is op basis van het doelsaldo de koploper.

