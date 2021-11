Van Wolfswinkel schenkt FC Twente vanaf de stip late zege op Sparta

FC Twente heeft het de laatste jaren zelden makkelijk bij Sparta. De laatste overwinning is meer dan tien jaar geleden, het werd toen 0-2 mede dankzij de eerste treffer van Bryan Ruiz. En dat was vanavond niet anders. Trainer Jans koos voor een middenveld met Brama, Zerrouki en Sadilek, wat betekende dat Vlap plaats moest nemen op de reservebank. Wel konden de Enschedeërs beschikken over Limnios, die in de aanloop naar het treffen niet helemaal fit was.

Oersaai

Veel beviel er voor de rust echter niet te beleven in het spookkasteel, waar diezelfde Limnios naliet zijn ploeg op 0-1 te schieten. Ook Van Wolfswinkel kreeg een goede mogelijkheid, maar zijn schot in de korte hoek was te zacht en een eenvoudige prooi voor Okoye. FC Twente had verreweg het meeste balbezit , al was er van enige spanning amper sprake: een oersaaie eerste helft.

En ook in de laatste 45 minuten werd het niet veel beter. Wat heet, het hoogtepunt was lange tijd een harde volley van Brama, die een hoekschop ineens op de pantoffel nam. De captain volleerde het leer echter rechtdoor, waardoor Okoye de poging relatief eenvoudig kon keren.

Strafschop

Jans probeerde nog wat te forceren met het inbrengen van Vlap. Met succes, want de aanvallende middenvelder versierde tien minuten voor het einde een strafschop. Deze kwam tot stand na ingrijpen van de VAR, die een wilde tackle op Vlap genoeg vond voor een penalty. Van Wolfswinkel nam het karwei voor zijn rekening en faalde niet: 0-1.

Rentree Cerny

Met een voorsprong op zak, vond Jans het tijd voor Cerny. De vleugelaanvaller, die medio januari geblesseerd raakte tegen Ajax, keerde vorige week in een oefenwedstrijd tegen Waasland Beveren al terug op het veld en mocht vanavond een minuut of tien meedoen. En zo werd het al met al toch nog een mooie avond voor FC Twente.

Sparta Rotterdam - FC Twente 0-1

0-1 Van Wolfswinkel (83/pen)

Arbiter: Edwin van de Graaf

Geel: Masouras; Vlap

Sparta Rotterdam: Okoye; Masouras (Van Crooij/88), Vriends, Beugelsdijk, Pinto (Goudmijn/85); Mijnans (Meijers/67), Abels, Smeets, Auassar (Osman/88); Emegha (Engels/74), Thy

FC Twente: Unnerstall; Troupée, Hilgers (Pleguezuelo/84), Pröpper, Oosterwolde; Brama, Zerrouki (Vlap/64), Sadílek; Rots (Cerny/84), Van Wolfswinkel, Limnios (Cleonise/90+2)