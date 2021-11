Heracles geeft verdrietige week toch nog een beetje kleur met zege op Fortuna

Heracles moest verder en Heracles ging verder. Het ongeluk waar Rai Vloet bij betrokken was hield de Almelose club logischerwijs de gehele week bezig. Maar Wormuth zag zijn aangeslagen selectie toch goed voor de dag komen. De Almeloërs schoten uit de startblokken en waren binnen no time dicht bij de openingstreffer. Burgzorg vuurde op de lat, maar deed dit vanuit buitenspelpositie.

Duel stilgelegd

Het was echter niet louter figuurlijk vuurwerk op het veld. Na vier minuten werd de wedstrijd stilgelegd door arbiter Makkelie. Vanuit een hoek van het stadion werd er brandend vuurwerk richting het veld gegooid en drongen ook verscheidene fans Erve Asito binnen. Daarop besloot Makkelie de wedstrijd tijdelijk te staken. Beide ploegen zochten de kleedkamer op, in afwachting van verdere ontwikkelingen. Na een onderbreking van enkele minuten werd er alweer gevoetbald.

Azzaoui

Azzaoui mocht in de basis beginnen en liet zich van zijn beste kant zien. De technisch begaafde aanvallende middenvelder opende na zes minuten de score. Met een lage schuiver verschalkte hij Van Osch, na een slim overstapje van Sierhuis. Lang kon Heracles niet genieten van de voorsprong, want luttele seconden later was het alweer gelijk. De normaal zo betrouwbare Blaswich ging gruwelijk in de fout en zag Flemming profiteren: 1-1.

Toch zocht Heracles met een marge van één de kleedkamer op. Azzaoui deed andermaal van zich spreken. Met een heerlijke knal zette hij Heracles op 2-1. Aan de andere kant maakte Blaswich zijn blunder goed door met een geweldige redding een inzet van Noslin uit de hoek te tikken.

Goede zaken

Zo spectaculair als voor de rust was het in de tweede helft niet. Al zal Heracles er lak aan hebben, want het kwam na een klein uur voetbal wel op een comfortabele 3-1. Sierhuis mocht aanleggen voor een vrije trap en liet Van Osch kansloos door zeer fraai binnen te schieten via de binnenkant van de paal. Daarmee was het echter nog lang niet beslist in Almelo, want Fortuna werd in het laatste halfuur meermaals gevaarlijk. Een knotsgekke slotfase bleef echter uit, waardoor Heracles goede zaken doet en naar de twaalfde plek klimt.

Heracles Almelo - Fortuna Sittard 3-1

1-0 Azzaoui (6)

1-1 Flemming (8)

2-1 Azzaoui (30)

3-1 Sierhuis (56)

Arbiter: Makkelie

Geel: Burgzorg; Angha, Ferati, Flemming, Rienstra

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Rente, Knoester, Roosken; Schoofs, Sierra (Laursen/67), De la Torre; Azzaoui (Kiomourtzoglou/88), Sierhuis (Bakis/88), Burgzorg

Fortuna Sittard: Van Osch; Tirpan (Lonwijk/74), Angha, Janssen, Cox; Noslin (Hansson/80), Tekie, Rienstra (Duarte/74), Ferati (Lake/74); Flemming, Seuntjens