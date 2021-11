Zaaloverzicht: Kwiek te sterk voor hekkensluiter, Regio Zwolle wint wéér

Vandaag staan er weer de nodige wedstrijden op het programma in de zaal en het zwembad. Met eredivisieduels in het basketbal, handbal, volleybal en waterpolo. Onderstaand een overzicht van de resultaten van de Overijsselse ploegen.

Kwiek en DSVD

Kwiek heeft de derde zege van het seizoen binnen. Op bezoek in het Limburgse Beek bij hekkensluiter BFC werd er nipt gewonnen door de ploeg uit Raalte: 21-25. DSVD verging het minder. In Deurningen was middenmoter V&L te sterk met 25-40. In de eredivisie handbal is Kwiek terug te vinden op plek acht, DSVD is de nummer tien van de ranglijst.

Het Ravijn

Het wil de laatste weken niet vlotten met de waterpolosters van Het Ravijn. De Nijverdallers gingen vanavond met 12-10 onderuit tegen Polar Bears. Het is de vierde nederlaag op rij voor Het Ravijn, waardoor de ploeg in de onderste regionen van de eredivisie blijft bivakkeren. De mannen van Het Ravijn moesten eveneens hun meerdere erkennen in Polar Bears, dat in Ede met 8-7 zegevierde.

Regio Zwolle en Set-Up'65

Regio Zwolle blijft meedraaien bij de bovenste plaatsen van de eredivisie volleybal. In eigen huis werd vanavond overtuigend gewonnen van Voltena: 25-22, 25-20 en 25-15 en dus 3-0. De vijfde zege op rij voor Regio Zwolle. Set-Up'65 staat daarentegen nog altijd op de hatelijke nul. Koploper Sliedrecht Sport was een maatje te groot voor de ploeg uit Ootmarsum (3-0). De setstanden waren 25-16, 25-20 en 25-15.

Jolly Jumpers

Jolly Jumpers heeft vanavond een kansloze nederlaag geleden tegen koploper Grashoppers, dat in Tubbergen veel te sterk was voor de ploeg van coach Chris Stomp. Na vier kwarten stond er een 53-90 eindstand op het scorebord.