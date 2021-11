Van Wolfswinkel: "Een penalty? Volgens mij was het heel twijfelachtig"

Het duel in Rotterdam leek lange tijd op een 0-0 af te stevenen, want veel viel er niet te beleven. "Dat het zo'n wedstrijd ging worden, hadden we wel verwacht. Bij zo'n tegenstander is het gewoon heel lastig om erdoorheen te komen. Dan weet je dat een dood spelmoment voor de beslissing kan zorgen. En dat gebeurde: een penalty. Uiteraard zijn we hier heel erg tevreden mee", zegt Van Wolfswinkel na afloop.

Twijfelachtige penalty

Dat FC Twente een strafschop kreeg had het te danken aan de VAR, die een tackle op Vlap als overtreding beschouwde. "Ik heb het penaltymoment nog niet terug gezien. Volgens mij was het heel twijfelachtig. Maar er zijn camera's en op basis daarvan lijkt me dat de juiste beslissing wordt gemaakt", vervolgt Van Wolfswinkel, die voor het oordeel van de arbitrage de bal al in zijn handen had.

"Ik heb zelden gezien dat een scheidsrechter naar het scherm geroepen wordt en het geen penalty is. Daarom liep ik alvast die kant op. Wachten duurt dan wel lang, maar het eindresultaat mag er zijn", besluit de blije matchwinner.