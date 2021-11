Sierhuis over emotionele week bij Heracles: "Voetbal als afleiding gebruikt"

Met een fraai benutte vrije trap had Kaj Sierhuis vanavond een belangrijk aandeel in de 3-1 zege van Heracles Almelo op Fortuna Sittard. Een welkome opsteker in Almelo, want Heracles heeft een zeer droevige week achter de rug, met het ongeluk waar Rai Vloet bij betrokken was.

"Het was een heftige week voor eenieder, zeker hier op de club. Je leest veel en dan is het moeilijk om het een plekje te geven", zegt Sierhuis, die daar uiteindelijk wel in slaagde. "Als ik voor mezelf spreek, lukte dat wel na een aantal dagen. Ik heb het voetbal wel als afleiding gebruikt, dan denk je even niet meer aan die situatie."

Verwerking

Sierhuis had de afgelopen dagen geen contact met Vloet. "Maar vanuit de ploeg hebben we wel een bericht gestuurd, om vanuit ons iets te laten horen. We hebben er als team over gesproken. Iedereen heeft een andere manier van verwerking en daar moet je ook de tijd voor nemen. Uiteindelijk moesten we wel proberen om onze taak, die bij je werk hoort, goed uit te voeren. En dat is gelukt in de vorm van drie punten", vervolgt hij.

Ontlading

Sierhuis was dus trefzeker, al was het pas zijn tweede treffer van het seizoen. "Het was alweer een tijdje geleden, dus het was lekker om weer een keer een goal te maken. Dan komt er wel wat ontlading vrij. Het is geen geheim dat als je als spits lang niet scoort, graag weer een doelpunt maakt", besluit hij.