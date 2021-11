Go Ahead Eagles verliest in eigen huis van FC Groningen

In een lege Adelaarshorst heeft Go Ahead Eagles zondagmiddag voor het eerst sinds 26 september weer eens verloren. De ploeg van Kees van Wonderen ging met 0-1 ten onder tegen FC Groningen. Door de nederlaag blijft de thuisploeg tiende in de Eredivisie.

Primeur

Go Ahead Eagles en FC Groningen waren zondagmiddag getuige van een ware primeur. Franca Overtoom werd in Deventer de eerste vrouwelijke assistent-scheidsrechter in de Eredivisie. Overtoom zag FC Groningen sterk starten. De bezoekers kregen in de openingsfase kansen via Jörgen Strand Larsen en Tomás Suslov, maar Eagles-doelman Warner Hahn wist zijn doel schoon te houden. Na een klein halfuur spelen kreeg Michael de Leeuw een enorme mogelijkheid om de Noorderlingen op voorsprong te zetten. Zijn kopbal werd echter knap gepareerd door Hahn, die de bal nog net over zijn doel kon tikken. Even later was ook de thuisploeg gevaarlijk, maar Luuk Brouwers schoot hoog over.

Kansen Eagles

FC Groningen bleef het proberen, maar schoten van Suslov en Duarte leverden geen succes op. Ook de Eagles kregen nog twee enorme kansen voor rust. Eerst leek Philippe Rommens op weg naar de 1-0, maar alleen op Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh af struikelde hij over zijn eigen voeten en zo ging de kans verloren. Ook Giannis Botos wist niet te scoren. De Griek schoot vijf minuten voor rust recht tegen Leeuwenburgh aan en zo zochten beide ploegen de kleedkamers op met een 0-0 tussenstand.

Strand Larsen

Vijf minuten na rust kwamen de bezoekers op voorsprong. Een vrije trap werd doorgekopt door Wessel Dammers en Strand Larsen kon van dichtbij rustig binnentikken. Even daarna had het alweer gelijk kunnen staan toen Córdoba alleen op Leeuwenburgh af kon, maar de Spanjaard tikte de bal te ver voor zich uit en kreeg uiteindelijk geel voor een schwalbe.

Rode kaart

Invaller Martijn Berden kreeg een kwartier voor tijd een enorme kans op de gelijkmaker. De rappe buitenspeler kon na een pass van Luuk Brouwers alleen op Leeuwenburgh af, maar zijn schot werd door de doelman gesmoord, waarna Neraysho Kasanwirjo de bal van de doellijn kon halen. Een minuut later moesten de Eagles verder met 10 man, toen Córdoba zijn tweede gele kaart ontving. Met tien man ging de thuisploeg op jacht naar de gelijkmaker en opnieuw kon Berden gevaarlijk worden. De invaller omspeelde knap twee tegenstanders, maar kreeg de bal wederom niet langs Leeuwenburgh. Ook Mats Deijl was dichtbij, maar zijn kopbal werd van de lijn gehaald. In blessuretijd kon ook Joris Kramer nog vertrekken met zijn tweede gele kaart, zodat Go Ahead Eagles opnieuw een thuisduel afsloot met negen man.

Go Ahead Eagles - FC Groningen

0-1 Strand Larsen (50)

Arbiter: van der Eijk

Geel: Rommens, Mulenga; Suslov

Rood: Córdoba (2x geel/75), Kramer (2x geel/90+4)

Go Ahead Eagles: Hahn; Lucassen, Nauber, Kramer, Deijl; Brouwers, Rommens (Bakker/79), Botos (Berden/59); Córdoba, Lidberg (Mulenga/79), Oratmangoen

FC Groningen: Leeuwenburgh; Kasanwirjo, Dammers, Sverko, v.Hintum; Duarte (Te Wierik/84), Suslov, El Hankouri, Irandust (Joosten/84); De Leeuw, Larsen