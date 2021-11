Heracles gaat beelden bekijken van supporters die stadion binnendrongen tijdens duel met Fortuna Sittard

Door rookbommen en vuurwerk en supporters in het stadion werd de wedstrijd van Heracles Almelo even stil gelegd. (Foto: ANP/Roy Lazet)

Heracles Almelo bekijkt morgen de beelden van de supporters die gisteren tijdens het duel met Fortuna Sittard stadion Erve Asito in Almelo binnendrongen. Als supporters op die beelden worden herkend, zullen zij zich moeten verantwoorden, zegt algemeen directeur Rob Toussaint van Heracles Almelo in een reactie. Die supporters zullen voor de strafcommissie van de club moeten verschijnen.

Een paar minuten na het eerste fluitsignaal was het raak op de tribunes van Erve Asito. Wat eerder die avond al gebeurde bij het duel tussen AZ en NEC in Alkmaar, herhaalde zich in Almelo. Supporters met mondmaskers en bivakmutsen kwamen in een deel van het stadion met vuurwerk en rookbommen in de hand de tribune op. Door snel ingrijpen van stewards was het ook snel weer voorbij. Het duel tussen Heracles Almelo en Fortuna Sittard werd wel kort stilgelegd.

"Ik snap dat supporters gefrustreerd zijn dat ze niet het stadion in mogen", zegt Toussaint die de situatie 'heel vervelend' noemt. "Maar dit kunnen we natuurlijk niet tolereren. Gelukkig heeft het nog geen halve minuut geduurd."

Heracles Almelo speelde dit seizoen al meerdere wedstrijden in eigen huis met publiek. Volgens Toussaint heeft dat niet geleid tot een piek in het aantal besmettingen in Almelo en omgeving, "Er is geen enkele besmetting te herleiden naar het stadion", aldus de directeur.

Gezichten nauwelijks zichtbaar

De komende dagen zal bij Heracles gekeken worden naar de beelden. Dat is een hele klus aangezien de gezichten van de supporters die binnenkwamen nauwelijks te zien waren. Het ging gisteren niet alleen mis in Almelo, maar dus ook in Alkmaar. En in Rotterdam werd bij het duel tussen Sparta Rotterdam en FC Twente vuurwerk het stadion ingegooid.

Toch is het volgens Toussaint niet alleen een probleem dat speelt binnen het betaalde voetbal, zegt hij wijzend op de ongeregeldheden in Rotterdam en Limburg, eerder dit weekend. "Er is sprake van een maatschappelijk probleem."

Toussaint kan de vraag niet beantwoorden of er in Almelo supporters of gewoon doorsnee hooligans de tribune opkwamen. "Dat moet de komende dagen blijken", zegt Toussaint verwijzend naar de beelden die bekeken gaan worden.