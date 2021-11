Schreuder na ruim verlies bij debuut: "Morgen gaan we gewoon weer verder"

Het debuut van Dick Schreuder is vanmiddag uitgelopen op een sof. Met 4-0 viel uiteindelijk de schade nog mee op bezoek bij Feyenoord, maar na de eerste tien minuten kende PEC Zwolle al een verloren middag, zag ook de nieuwe trainer: "Verliezen is niet leuk, maar we wisten dat dit een moeilijke uitwedstrijd zou zijn, ook als we in een goede fase zaten."

Na een kansloze eerste helft, waarin PEC Zwolle al na 35 minuten vier keer de bal uit het net kon vissen, was het zaak om in de tweede helft te overleven. De hoofden van de Zwollenaren stonden naar beneden en dus moest Schreuder wat dingen aanpassen in de rust. "Ik heb ze aangesproken op hoe ze erbij zaten. Je probeert ze dingen mee te geven voor de tweede helft en we hebben afgesproken om meer in een blok te gaan spelen om de schade te beperken. Je wilt eigenlijk niet zo spelen, maar dat hebben ze redelijk tot goed uitgevoerd.", sluit Schreuder af.

Debuut

Schreuder stond vanmiddag voor het eerst als hoofdtrainer langs het veld in de eredivisie. Een bijzonder moment, al houdt de Barnevelder geen speciale gevoelens over aan dit duel: "Ik sta te balen dat ik heb verloren. Voor de rest interesseert het me helemaal niks."