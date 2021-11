Zo gaat voetbalvereniging ON in Almelo om met de handhaving van de coronaregels

Ze worden er ook ook maar mee opgezadeld; met de coronaregels van het kabinet. Maar sportverenigingen hebben er wel mee te maken. Golden vorige week de maatregelen op zaterdag overdag nog niet, dit weekend was het eerste volledige weekend dat sportclubs de nieuwe regels van de overheid moesten toepassen. Daarbij drijft een voetbalclub als Oranje Nassau in Almelo op de goede wil van vrijwilligers.

Bij de ingang van voetbalvereniging ON in Almelo, onder de rook van stadion Erve Asito van Heracles, staan twee vrijwilligers die iedereen die naar binnen wil controleren. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat kom je hier doen? Dat zijn zo'n beetje de vragen die mensen die zich aan het hek melden moeten beantwoorden. "Wij hebben nu bij de poort een coronadienst waar twee ouders staan die in diensten van tweeëneenhalf uur controleren of de teams het terrein op mogen", zegt voorzitter Bart Monster van Oranje Nassau.

Ook wordt aan de poort gekeken naar de hoeveelheid begeleiders. ON heeft een vast aantal begeleiders per team vastgesteld.

Niet langs de lijn

Maar ook binnen in bijvoorbeeld de kantine zijn vrijwilligers druk met vaststellen of de mensen die daar rondlopen ook op die plek mogen zijn. "Daar wordt de 3G-check gedaan", legt de voorzitter uit. "Langs de lijn staan is er niet bij, behalve voor de ouders die rijden of de begeleiders die een taak hebben bij de wedstrijd", aldus Monster.

Wedstrijdsecretaris Encarnita Azhimi is er ook maar druk mee. Ze houdt zich bezig met het indelen van de coronadiensten van de mensen die bij de poort moeten staan. Daarnaast houdt ze in de gaten of de uitteams niet met te veel mensen naar het sportpark van ON komen.

Begrip

Aan de poort lijken de mensen die binnenkomen begrip te hebben voor de regels. Geduldig melden ze wie ze zijn en wachten netjes tot ze gevonden zijn op de lijst die de poortwachters voor zich hebben liggen.

In de kantine van de club is het een stuk rustiger dan de laatste weken het geval was. Begeleiders en trainers mogen de kantine binnenkomen met een QR-code, maar verder is er eigenlijk niemand binnen. "Kantine-inkomsten zijn voor ons na de contributie de belangrijkste bron in van inkomsten", legt Monster uit. "Daar zullen we wat op inleveren", verwacht hij.

Noodzakelijk kwaad

Het is wat het is; daar komt het wel een beetje op neer volgens de voorzitter van de Almelose voetbalclub. "Het is een noodzakelijk kwaad. Het zijn de regels en daar moet je het mee doen, maar het is niet eenvoudig om week na week dingen te moeten veranderen en regelen."

Hoewel het over het algemeen dus wel goed lijkt te zitten met het geduld aan de poort, merkt de voorzitter ook wel dat het begrip van mensen op de proef wordt gesteld omdat elke week de regels worden aangepast. "Mensen nemen ons dat wel eens kwalijk, terwijl we eigenlijk ook gewoon worden opgezadeld met die regels."