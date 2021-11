Uitslagen zondagvoetbal: Veel doelpunten, TVC'28 en Rohda Raalte winnen en Markelo opnieuw foutloos

In de 1e klasse E Oost bleven TVC'28 en Rohda Raalte gedeeld bovenaan staan. TVC'28 won met 2-4 van Tubantia en Rohda Raalte won in eigen huis van De Bataven. Schalkhaar en Bon Boys wonnen beide en zo blijven beide ploegen bovenaan in de 2e klasse J Oost. De Tukkers blijven het goed doen in de 3e klasse A Oost en wonnen met 4-1 van Saasveldia. In de 3e klasse D Oost boekte Overwetering een spectaculaire overwinning in eigen huis tegen AZC.

In de 4e klasse A Oost vielen veel doelpunten. Zo wonnen La Premiere en BSC Unisson met 4-2 van respectievelijk KOSC en Victoria'28 en wist Fleringen met 5-0 te winnen van De Tubanters 1897. Koploper Markelo boekte een benauwde 1-0 overwinning bij Rood Zwart en blijft daarmee zonder puntverlies in de 4e klasse B Oost. Delden won in dezelfde klasse met 0-5 van rode lantaarndrager Buurse. Balkbrug blijft onderaan in de 4e klasse D Noord. Er werd in eigen huis met liefst 0-6 verloren van EHS'85.

In de 5e klasse A Oost boekt koploper Manderveen een ruime overwinning op Marienheem: 6-1. Hengelo won in dezelfde klasse met 1-6 van Vilsteren. In de 5e Klasse A Noord wist Kuinre met liefst 2-9 te winnen van Uffelte. Sallandia speelde in de 5e klasse E Oost pas de vierde wedstrijd van het seizoen, maar won wel voor de vierde keer. In eigen huis werd Terwolde met 4-1 verslagen.