Verzorgers Dierenasiel Zwolle halen bijna 10.000 op door zich twee dagen op te sluiten in hondenkennel

Hun eerste stappen buiten zijn nog wat onwennig, maar dat is geen wonder na twee dagen in een kennel te hebben geleefd. Lang bijkomen kunnen ze niet, want meteen wacht de laatste 'challenge'. ''We hebben beloofd dat wanneer we op 5.000 zouden komen, we de icebucketchallenge zouden doen. En beloofd is beloofd!''

Straks lekker een kacheltje aan en douchen. Nienke Bakker, dierverzorger Stichting Zwols Dierenasiel

Aangemoedigd door collega's gaan ze op een rijtje staan. Dan krijgen ze een emmer ijskoud water over zich heen. ''En we hadden al zulke koude voeten! Snel omkleden.''

Zie hier hoe de drie verzorgers worden vrijgelaten:

'Geen verveling'

Afgelopen vrijdagmiddag werden Ferry, Sara en Nienke opgesloten in de hondenkennel. Ze lieten toen weten zich geen zorgen te maken over of ze het vol zouden gaan houden. Maar hoe was het om zo lang met collega's opgesloten te zitten? ''We kenden elkaar dus al goed, werken veel samen. Door dit kennen we elkaar nóg iets beter'', concludeert Ferry Vierveijzer. ''Of we ruzie hebben gehad? Nee, het ging opvallend goed met elkaar.''

Koud was het wel, vertelt Sara van den Broek. ''De kennel is buiten, gelukkig konden we binnen slapen. De eerste nacht sliepen we slecht, de tweede nacht al veel beter.'' In de kennel was apparatuur aanwezig zoals een laptop en microfoon voor de livestream. ''Iedereen kon ons volgen.'' Ferry: ''Het was fijn dat de livestream zo actief was. Dan wordt het niet saai. Nee, we hebben ons weinig verveeld. Geweldig ook al die mensen die langs kwamen om ons te steunen, om een donatie te doen in onze brievenbus. We kregen zelfs allemaal eten!''

Via een livestream was 48 uur lang te volgen hoe het er aan toeging. (Foto: Beeld uit livestream Zwols Dierenasiel)

Dit hadden we niet verwacht. Ferry Vierveijzer, dierverzorger Stichting Zwols Dierenasiel

Nieuwe speelweides

Aanvankelijk was het streefbedrag 2.500 euro. Vrijdag werd dat bedrag al snel gehaald. waarnaar er werd gemikt op 5.000 euro. ''We zitten nu op meer dan 7.000! Het is meer dan geslaagd.'' Stichting DierenLot legt daar 2.500 euro bij, waardoor de teller bijna op 10.000 euro komt. ''Ook deze week kan er nog steeds worden gedoneerd.'' Van de opbrengst worden de twee speelweides van het asiel aangepakt.