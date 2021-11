Burgemeester Bovens na avond onrust in Enschede: "Blijf met je poten van de stad af"

Bij de ongeregeldheden werden vijf mensen aangehouden. Die werden opgepakt nadat Bovens rond half negen een noodbevel uitgaf. De politie veegde vervolgens de binnenstad schoon.

Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, er werd met stenen gegooid en op het Wilminkplein werd een scooter in brand gestoken.

Enschede 'aan de beurt'

Een nog onbekende groep riep gisteren op om rond 20.00 uur op de Oude Markt te verzamelen. In de oproep werd gezegd dat Enschede vanavond "aan de beurt" zou zijn. Eerder dit weekend waren er flinke rellen in het centrum van Rotterdam, na een uit de hand gelopen coronademonstratie.

De overlast werd veroorzaakt door voornamelijk jongeren, van veertien, vijftien of zestien jaar, zo merkt Bovens op. "Ik vraag me werkelijk af wat ouders van het gedrag van kun kroost vinden. Ik roep Enschedeërs met kinderen in deze leeftijd dan ook op: zorg ervoor dat ze zich niet verzamelen voor dit soort dingen. Met demonstreren heeft dit niets te maken."

Bekijk de beelden van gisteravond:

Volgens Bovens waren de relschoppers met zo'n tachtig tot honderd mensen. Hij sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen. "We hebben veel camerabeelden, daar wordt zeker naar gekeken."

'Rotterdam' voorkomen

Na de rellen van afgelopen vrijdag in Rotterdam, was Bovens voorbereid op kopieergedrag in zijn stad. "We hadden 's middags al een aantal scenario's doorgenomen. We wilden geen herhaling van de situatie zoals die in Rotterdam. Je wil je stad beschermen tegen plunderingen en rellen, dus we hadden dit voorbereid. Je weet gewoon niet wat de mensen van plan zijn."

Ook het noodbevel lag gistermiddag al op tafel. "Als de jongeren niet zouden vertrekken door ze aan te spreken, zouden we een noodbevel achter de hand houden."

Schade

Los van het zware vuurwerk en een scooterbrand, was de schade nog gering. "Er waren geen grootschalige plunderingen en ook geen gesneuvelde etalageruiten. Dat valt gelukkig nog mee." Later vandaag moet de omvang van de schade duidelijker worden.

Kijk naar beelden van vanochtend in Enschede:

"De ME heeft kordaat opgetreden en ik heb ook complimenten voor de politie", zegt Bovens.

Avondklokrellen

Ook na de invoering van de avondklok, begin dit jaar, waren er in Enschede ongeregeldheden. Om in de komende periode nieuwe rellen te voorkomen, wil Bovens goed voorbereid zijn. "Het begint met het aanspreken van de mensen die het doen, de jongeren en hun ouders. Dit moeten we goed in de gaten houden. We moeten Enschede beschermen tegen dit soort praktijken, daar doen we alles aan."

"Ik troost me met de gedachten dat 160.000 Enschedeërs dit niet willen. Het is een veel te mooie stad om te laten plunderen door tuig", besluit Bovens.