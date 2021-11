Radio-icoon Edwin Evers over vierde boek van fotograaf Stefan Schipper: "Een echte Schipper herken je meteen"

De Vriezenveense fotograaf heeft de reputatie dat hij niet alleen tal van beroemdheden uit binnen- en buitenland voor zijn lens weet te krijgen, maar dat ze voor hem ook nog bereid zijn de meest onorthodoxe poses aan te nemen.

Tegendraads

De naam zegt het eigenlijk al: 'Against the grain'. Vrij vertaald: tegendraads. Fotograaf Stefan Schipper is namelijk iemand die ervan houdt om zijn modellen juist op niet-alledaagse wijze te vereeuwigen. Vips uit de (internationale) wereld van onder meer muziek, het voetbal en de politiek.

Zo fotografeerde hij toenmalig premier Wim Kok al eens met zijn rug naar de camera. De politicus reageerde zelfs wat geprikkeld, omdat hij het nut er niet echt van in zag. Al leverde het onmiskenbaar een uiterst originele foto op.

Derksens loftrompet

Maar de meeste van de mensen die Schipper fotografeert, zijn laaiend enthousiast over het eindresultaat. Zo stak Johan Derksen, doorgaans de ongekroonde koning van de cynische opmerkingen, op tv de loftrompet over Schipper.

Johan Derksen, doorgaans bekend om z'n zure opmerkingen, stak op tv uitgebreid de loftrompet op over Schippers foto's. (Foto: Stefan Schipper)

Waarbij Derksen omstandig uitlegt wat Schippers zo bijzonder maakt. Om er fijntjes aan toe te voegen dat deze Schipper zelfs Wilfred Genee mooi op de foto weet te zetten. Al moest hij hem daarvoor wel onherkenbaar maken door hem een masker op te zetten.

Eigen signatuur

Zijn modellen zijn het er stuk voor stuk over eens: een 'echte Schipper' valt vooral op vanwege z'n originaliteit.

Voor Edwin Evers was het ooit aanleiding zelf contact met Schipper te zoeken. Nadat Evers ooit een bruidsreportage voorbij had zien komen, wist hij: díe fotograaf wilde hij hebben voor een eigen fotoshoot ter gelegenheid van zijn overstap destijds van Veronica naar de KRO. Immers, een bruidspaar gefotografeerd op het toilet? Dan moet je als fotograaf toch wel lef hebben.

Edwin Evers' voorwoord

Er zouden nog vele fotosessies volgen tussen Evers en Schippers, zo schrijft Evers in het voorwoord van het boek. "Een 'Stefan Schipper' herken je uit duizenden. Hij weet zijn foto's van een eigen signatuur te voorzien. De bewerking en originaliteit zijn uniek in z'n soort."

Radio-icoon Edwin Evers schreef het voorwoord en nam het eerste exemplaar in ontvangst van Stefan Schippers nieuwste fotoboek. (Foto: Stefan Schipper)

En waar ook alle modellen het over eens zijn: de snelheid waarmee Schipper werkt. Waar veel fotografen soms urenlang in de weer zijn met werken, slaat Schipper razendsnel toe.

Geheim van het recept

Het geheim van zijn recept? "Vooraf heb ik al helemaal een idee in mijn hoofd hoe ik het wil aanpakken", aldus Schipper vanochtend in het RTV Oost-programma 'Goeiemorgen Overijssel', waarin hij uitgebreid vertelde over zijn nieuwste fotoboek.

De vele tientallen foto's staan op sjiek fotopapier afgedrukt in een ruim 350 pagina's tellend boek. "Foto's die ik eerder al had gemaakt, maar ook veel nieuwe foto's die nog niet eerder te zien waren", aldus de Vriezenveense fotograaf.

De meest in het oog springende foto's van Stefan Schipper zijn vanaf 24 november tot en met 16 januari te zien in het Expositiehuis aan de Grotestraat 4 in Den Ham. Van woensdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Het boek is te koop in Schippers fotozaak in Vriezenveen.