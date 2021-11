Organisatie kerstpakkettenactie voor Zwolse minima slaat alarm

De bedoeling was om met vrijwilligers in de supermarkten producten in te zamelen voor kerstpakketten voor de Zwolse minima, maar nu trekt de organisatie van KerstZwolle aan de bel. "We begonnen vol goede moed weer een ouderwetse actie op te zetten, maar de realiteit heeft ons ingehaald", zegt Sietske van der Herberg. "Vandaar dat we de actie weer online gaan organiseren."

De organisator van de kerstpakkettenactie ziet dat het aantal vrijwilligers dit jaar enorm achterblijft. "En met die nieuwe maatregelen en oplopende cijfers moeten wij ook gewoon onze verantwoordelijkheid nemen." Daarom wordt de actie nu noodgedwongen een digitale actie.

Gebrek aan vrijwilligers

"We hebben altijd vrijwilligers in de supermarkt die boodschappenlijstjes uitdelen. Zwollenaren kopen dan soms twee of drie, soms hele karren vol met producten." Met die producten vullen vrijwilligers samen met de organisatie van KerstZwolle de dozen in de voedselbanken.

Nu moet de organisatie zelf de boodschappen inkopen met geld dat wordt ingezameld. "Die boodschappen kopen we dan groot in bij bijvoorbeeld Sligro of Jumbo, waar op dit moment nog maar mogelijkheden zijn. Want dat moet je normaal gesproken veel verder van tevoren aanvragen."

Minder geld, minder producten

Van der Herberg heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. "We moeten nog 50.000 euro ophalen. Dat is ontzettend veel geld, maar het verleden heeft wel laten zien dat het kan. Dat we dit met alle Zwollenaren gewoon kunnen doen voor de Zwolse minima."

Volgens de organisator moet er nog wel even gekeken worden naar het aantal producten in de kerstpakketten. "Normaal heb je toch een stuk of zeventien, achttien producten in zo'n doos. Als we niet voldoende geld ophalen, moeten we dan misschien naar veertien of vijftien producten."

Stop erop

De jaarlijkse kerstpakkettenactie is een actie voor en door Zwollenaren. "We zamelen pakketten in om te vullen voor de Zwolse minima. Dan moet je ook denken aan mensen die gewoon net even een extraatje kunnen gebruiken met de kerst."

En dat zijn er nog al wat, het gaat om 2.800 pakketten. "Het aantal pakketten is dit jaar weer omhoog gegaan", zegt Van der Herberg. "We hebben er inmiddels een stop op gezet, met pijn in ons hart."

De noodzaak is misschien wel groter dan ooit. "Het verlangen is ook heel groot om deze mensen wel gewoon dit te kunnen geven. Juist na het ingewikkelde jaar dat we hebben gehad. Even een lichtpuntje, dat zou toch wel te gek zijn."