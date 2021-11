Het Plattelandologisch Instituut: wat als we de moderne problemen eens door een niet-stedelijke bril bekijken?

Geertjan Lassche: “Het begint altijd met een journalistieke relevantie. Wat als we de moderne problemen eens door een niet-stedelijke bril bekijken? Het resultaat: heerlijke televisie, relevant, met een lach en een traan, zelfspot en kwetsbaarheid. Niemand die wint of boos wordt. ‘Leven en laten leven!’” Thema van de eerste aflevering is 'Noaberschap'. Het eeuwenoude Oost-Nederlandse begrip dat inhoudt dat je de morele plicht hebt klaar te staan voor je buren. Hoe verhoudt de plattelander zich tot de naaste medemens? En kan Noaberschap ook relevant zijn voor stedelijk Nederland? Gastvrouw Johanna ter Stege gaat in gesprek met onder andere plattelandsjongeren, haar 91-jarige buurman Freek, plattelandshuisarts Madeleine Bruins Slot, wetenschapper Koen Salemink en kunstenaar Bennie Jolink. Om valse plattelandsromantiek meteen door te prikken, is er cabaretière Nathalie Baartman.

Johanna ter Steege gaat in gesprek met een bont gezelschap plattelanders (Foto: Provincie Overijssel)

Platteland kiest positie

De provincie Overijssel is trots op het platteland en wil de kwaliteit ervan in stand houden én versterken. Daarom heeft de provincie deze eerste aflevering van het Plattelandologisch Instituut mogelijk gemaakt. Gedeputeerde Roy de Witte: “We zien veel beweging op het platteland. Lokale initiatieven nemen het heft in handen en denken na over de toekomst van hun dorp. Juist deze tijd maakt ons extra bewust van ruimte om te leven, gezondheid en een sterk sociaal netwerk. Het Plattelandologisch Instituut sluit perfect aan bij onze behoefte de echte gesprekken op gang te brengen rondom thema’s die ons allemaal raken.”

De eerste aflevering van Het Plattelandologisch Instituut zie je zaterdag 27 november bij RTV Oost om 20.00 uur. Geertjan Lassche en productiemaatschappij De Haaien willen de VPRO en de NPO met deze pilot-aflevering interesseren voor landelijke zendtijd. De eerste aflevering is mede ontwikkeld door de VPRO.