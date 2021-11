Zwolle vreest rellen in binnenstad en stelt noodbevel in

De gemeente verwacht ongeregeldheden bij een demonstratie op het Grote Kerkplein, waarover flyers zijn verspreid. "De demonstratie is niet aangemeld en we hebben geprobeerd met de organisatie in contact te komen", zegt burgemeester Snijders. "Maar dat is niet gelukt. Er is dus veel onzekerheid, daarom roepen we iedereen op niet naar het centrum te komen."

Veiligheidsrisicogebied

"Daarnaast hebben we signalen ontvangen dat er mensen vanavond naar de binnenstad willen gaan om onrust te stoken en niet te betogen. Dit heeft mij dat doen besluiten om een noodbevel af te kondigen en de binnenstad aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.”

Binnenstadondernemers hebben terrassen al weggehaald (Foto: RTV Oost)

Het centrum is nog wel bereikbaar voor mensen die daar wonen of er echt moeten zijn. Je mag er dus wel zijn voor je werk, om boodschappen te doen of doorheen te reizen.

Enschede

Gisteravond was het onrustig in Enschede, waarbij vijf mensen werden aangehouden. Die werden opgepakt nadat burgemeester Theo Bovens rond half negen een noodbevel uitgaf. De politie veegde vervolgens de binnenstad schoon.

Los van het zware vuurwerk en een scooterbrand, was de schade nog gering. "Er waren geen grootschalige plunderingen en ook geen gesneuvelde etalageruiten", zei burgemeester Theo Bovens vanochtend. "Dat valt gelukkig nog mee."