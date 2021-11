Enschedese horeca hield hart vast tijdens ongeregeldheden: 'Medewerkers voorkwamen gooien met stoelen'

Een dag na de onrust in de stad, is er vrijwel niets te zien van wat zich een halve dag eerder heeft afgespeeld. Geerdink is eigenaar van Gran Caffè NOVI op de Oude Markt, de locatie waar de relschoppers zich gisteravond verzamelden. "We hebben het in spanning beleefd. Want er staat wat te gebeuren waar je totaal geen invloed op hebt", legt ze uit.

'Het maakt je boos'

Even leken de relschoppers het gemunt te hebben op het terras van NOVI. "Ze stonden met een stoel in de hand, maar personeel heeft kunnen voorkomen dat er wat gebeurde." Verder werden parasols ingeklapt en luidsprekers naar binnengebracht.

De horeca heeft al meerdere keren, en nu weer, met coronabeperkingen te maken gehad. "Wij doen wat er wel kan en als er dat dan van buitenaf beïnvloed wordt, maakt dat je boos", doelt Geerdink op de ongeregeldheden.

'Het liep goed af'

RTV Oost-verslaggever Teun van der Velden deed verslag van de ongeregeldheden en zag een stoet raddraaiers van de Oude Markt richting het Van Heekplein lopen. "In verschillende groepen trokken de - voornamelijk jongeren - door de stad. Er werd geschreeuwd en vuurwerk afgestoken, maar tot rellen kwam het niet. Dat was tijdens de avondklok rellen begin dit jaar wel anders."

Toen de stoet via de Langestraat in de richting van het Van Heekplein liep, kwamen ze langs een oliebollenkraam. "Die was gesloten, maar ik werd gebeld over wat er hier gaande was", vertelt medewerker Gert. "Dan houd je het allemaal met spanning in de gaten. Mijn collega is hier ook naartoe gegaan om te kijken wat er aan de hand was."

"Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als ze zwaar vuurwerk onder de kraam gooien", vult zijn collega aan.

De oliebollenkraam bleef volledig intact (Foto: RTV Oost / Leroy Vugteveen)

'De politie had het onder controle'

Als een medewerker van de oliebollenkraam op zondagavond poolshoogte komt nemen, blijkt de kraam er zonder kleerscheuren vanaf te zijn gekomen. "Helemaal geen schade, gelukkig." Ook bij NOVI is er geen schade. "Dat is denk ik te danken aan het kordate optreden van de politie", concludeert Geerink.

Uiteindelijk bleef het 'relatief' rustig in Enschede. Er werden vijf personen aangehouden. "Tijdens de avondklokrellen werden winkelpanden vernield en werd er veel met stenen gegooid", vervolgt verslaggever Teun van der Velden. "Dat was nu niet zo. Wel is er een scooter afgebrand, maar van rellen was geen sprake. De politie was duidelijk goed voorbereid en had de volledige controle."

Verslaggever Teun van der Velden zag een aantal charges van de Mobiele Eenheid van de politie: