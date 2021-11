Hengeloër moet 18 maanden brommen voor wapenbezit

De officier van justitie had 2,5 jaar cel geëist. Het OM had in de strafeis meegenomen dat de scooter waarop de Hengeloër reed van diefstal afkomstig was. Ook was de verdachte ten laste gelegd dat hij betrokken zou zijn bij de voorbereidingen van een mogelijke overval. De rechter ging daar niet in mee, zoals er volgens de rechtbank ook onvoldoende bewijs was dat de verdachte zelf de scooter had gestolen.

De Hengeloër kreeg vrijspraak voor diefstal en voorbereidingshandelingen.

Kogelwerend vest

De officier van justitie stelde eerder in de behandeling van de strafzaak dat de verdachte heel wat van plan leek te zijn in de nacht dat hij werd aangehouden. De buddyseat van de scooter zat vol met wapens en spullen die gebruikt kunnen worden voor een overval, zoals een bivakmuts en tie rips.

Ook de man zelf viel op, omdat hij tijdens de warme zomernacht handschoenen aanhad en een kogelwerend vest droeg.

Rugzak opgegraven

Volgens de verdachte was hij die nacht op pad om de rugzak met wapens weg te gooien in het Twentekanaal. De rugzak was een onderpand voor een drugslevering en die had hij in de buurt van de ijsbaan in Enschede begraven. Die nacht wilde hij schoon schip maken en zo kwam het dat hij werd aangehouden met de net uit de grond gehaalde rugzak.

Na de aanhouding vond de politie in het huis van de man nog een pistool. In een jas werd een taser aangetroffen.